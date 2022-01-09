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玫瑰花車遊行爆感染 多名華人記者中招 打加強針也感染

記者邵敏／洛杉磯報導
玫瑰花車遊行媒體站台上擠滿了來自各大媒體的記者。（記者邵敏／攝影）
玫瑰花車遊行媒體站台上擠滿了來自各大媒體的記者。（記者邵敏／攝影）

玫瑰花車遊行今年頂著疫情爆發的壓力如期舉行，來自全美各地上萬人齊聚洛杉磯縣巴沙迪那（Pasadena）老城。但幾天后，參加活動的不少華人都出現感染症狀，包括一些媒體記者，其中一名記者感染症狀嚴重，嗓子疼得無法吞嚥口水，而就在參加遊行前，她剛剛打了加強針疫苗

洛杉磯一家華人媒體的記者S女士，1月1日參加玫瑰花車遊行現場報導，兩天后她出現鼻塞、腰酸背痛等症狀。因為患有過敏性鼻炎，花車遊行當天又是扛著三腳架在人群中到處跑，出現這些症狀時，S女士當時並沒有在意。

1月5日，與S女士一同參加現場採訪的另一名華人記者出現嚴重的感染症狀，包括高燒不退、咳嗽、疲倦乏力，經過新冠病毒檢測，同事確診為陽性。 S女士得知後，也趕緊做了病毒檢測，結果同樣顯示陽性。

S女士回憶，當天的玫瑰花車遊行媒體站台上擠滿了來自各大媒體的記者，席位本就很窄，大家為了搶到最好的拍攝位置和角度，人頭挨著人頭，全都擠在一起。 S女士說，那個時候如果其中一人是無症狀感染者，周邊的人都很難倖免。

據S女士介紹，她的同事參加花車報導前幾天剛接種了疫苗加強針，如今感染症狀十分嚴重，嗓子痛得幾乎無法吞嚥口水。有些同事猜測，會不會是疫苗加強針的副作用導致。

南加州流行病專家黃重德認為，打了加強針，少數人會對疫苗產生副作用，可能虛弱一到兩天就會恢復，如果症狀持續就是新感染了病毒。黃重德說，接種疫苗後通常需經過一到兩週，身體才能產生抗體，並起到相應的保護作用。

自檢測陽性後，S女士一直居家隔離，她表示最初幾天症狀並不明顯，但之後嗅覺味覺逐漸減弱，所幸，兩個一起居住的年幼孩子沒有任何感染症狀。但同事的幾名室友目前都已確診感染新冠。

據悉，另外一些華人媒體的記者也表示，參加玫瑰花車遊行後出現頭痛、疲倦、咳嗽等症狀，但幾天后就好轉，還沒有去做檢測，自我判斷很有可能是輕症感染者。

玫瑰花車遊行1月1日在洛杉磯縣巴沙迪那老城如期舉行，現場人頭攢動。（記者邵敏／攝...
玫瑰花車遊行1月1日在洛杉磯縣巴沙迪那老城如期舉行，現場人頭攢動。（記者邵敏／攝影）

遊行 疫苗 檢測

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