於亞凱迪亞（Arcadia）Huntington大道上的7-11便利店近日接連被搶匪光顧，警方提醒民眾要注意安全和防盜。（亞市警局圖片）

亞市一家便利店近日被連搶兩次！位於亞凱迪亞 （Arcadia）Huntington大道上的7-11便利店近日接連被搶匪光顧，警方提醒民眾要注意安全和防盜。

位於東Huntington大道102號的7-11便利店近日接連遭遇搶匪上門。先是12月28日上午10時12分，一名嫌疑人在店內偷取食物藏在衣服裡，被店員質詢時，嫌疑人拔出刀。後來警察 在附近找到這名嫌犯，他是亞市23歲居民，目前已被關押。在1月1日晚上11時57分再次發生搶劫，一名嫌疑人拿著手槍進入店內，向店員索要現金。這時正好有其他顧客走入店內，嫌犯驚慌逃走。嫌犯是一名留著長發的非裔男性，身高約6呎，體重185磅，穿著黑色夾克和黑色褲子，案件正在調查中。

亞市近日也發生多起盜竊和汽車盜竊案件。在12月26日上午10時33分，位於Baldwin道400號的Gold's Gym發生商業盜竊未遂案，一個嫌疑人強行打開二樓外門。當天下午1時08分，位於Las Tunas大道150號Heritage Senior Living Facility 老人公寓發生盜竊，受害人稱自己的大量珠寶被盜。

12月27日凌晨2時07分，位於西Palm街600號街區的一處住宅發生入室盜竊和縱火。受害人的前男友入侵，洗劫她家，還放火燒沙發，然後損壞她的財物。嫌疑人是一名來自河濱縣的47歲男性，此人已關押在亞市警局。在當天早上7時38分，位於西Huntington大道500號街區的一處住所發生車輛盜竊事件；在12月22日至27日的某個時間，有人進入受害人未上鎖的車輛，偷走車內的電子產品和禮品卡。

位於Monte Vista路500號街區的一處民宅，12月31日凌晨12時47分發生車輛盜竊，前一日晚間一個不知名的嫌疑人砸碎受害者的豐田 RAV4駕駛座的玻璃，偷走車內的背包、錢包和錢。在當天下午12時04分，一名亞市居民到警局報案，稱監控錄像捕捉到嫌疑人偷竊他一輛富士混合動力自行車的全過程，嫌犯將車子從開啟的車庫中取出。嫌疑人是一名西裔男性，30歲至40歲，身高5呎7吋，體重150 磅，身穿拉鍊連帽衫、黑褲子和船型鞋。