橙縣顯赫家族Segerstrom掌門人Ruth Moriarty去世

橙縣最顯赫家族之一、Segerstrom家族掌門人莫里亞蒂（Ruth Ann Moriarty）去世，享年99歲。（橙縣紀事報）

橙縣 最顯赫家族之一、Segerstrom家族的掌門人露絲·安·莫里亞蒂（Ruth Ann Moriarty）去世，享年99歲。

Moriarty是Henry T. Segerstrom的姊姊，Henry T. Segerstrom早年開發了南海岸廣場購物中心以及鄰近的柯斯塔梅沙的以其家族Segerstrom命名的藝術中心，在橙縣工商界赫赫有名。

Ruth Moriarty本月2日過世，家人本來計劃在本月中旬為她慶祝100歲生日。她的孩子們在一份聲明中表示，為失去母親而悲痛，同時感謝母親和他們一起分享其漫長而充滿活力的人生，她對社區的服務和奉獻精神，讓後人銘記。

Segerstrom一家1882年從瑞典移民南加州 。Moriarty的祖父母曾在乳製品行業工作多年並拼出一片天地，最終成功建立大型利馬豆（lima beans）生產企業，是全美最大的利馬豆生產企業之一。

Moriarty在聖塔安那高中畢業後進入南加大 ，當時正值二戰期間，她在南加大接受了兩年的護士訓練，獲得護士證書。在南加州學習期間，她遇到了後來成爲她先生的Eugene Moriarty，兩人結婚60年，育有三個孩子。Eugene Moriarty在2011年過世。

雖然弟弟Henry Segerstrom在橙縣商界非常活躍，但姊姊Ruth Ann Moriarty一直是Segerstrom家族在橙縣最活躍的慈善人士，也是南加州甚至全美許多慈善機構的重要捐助人，包括爾灣加大和救世軍等等，都長期得到Segerstrom家族的資助。Ruth Ann Moriarty本人同時是家族歷史學家。