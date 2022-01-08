我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰

飛中機票天價 旅行業者：2月底降至1000元左右

橙縣顯赫家族Segerstrom掌門人Ruth Moriarty去世

聖塔安納訊
橙縣最顯赫家族之一、Segerstrom家族掌門人莫里亞蒂（Ruth Ann Moriarty）去世，享年99歲。（橙縣紀事報）
橙縣最顯赫家族之一、Segerstrom家族掌門人莫里亞蒂（Ruth Ann Moriarty）去世，享年99歲。（橙縣紀事報）

橙縣最顯赫家族之一、Segerstrom家族的掌門人露絲·安·莫里亞蒂（Ruth Ann Moriarty）去世，享年99歲。

Moriarty是Henry T. Segerstrom的姊姊，Henry T. Segerstrom早年開發了南海岸廣場購物中心以及鄰近的柯斯塔梅沙的以其家族Segerstrom命名的藝術中心，在橙縣工商界赫赫有名。

Ruth Moriarty本月2日過世，家人本來計劃在本月中旬為她慶祝100歲生日。她的孩子們在一份聲明中表示，為失去母親而悲痛，同時感謝母親和他們一起分享其漫長而充滿活力的人生，她對社區的服務和奉獻精神，讓後人銘記。

Segerstrom一家1882年從瑞典移民南加州。Moriarty的祖父母曾在乳製品行業工作多年並拼出一片天地，最終成功建立大型利馬豆（lima beans）生產企業，是全美最大的利馬豆生產企業之一。

Moriarty在聖塔安那高中畢業後進入南加大，當時正值二戰期間，她在南加大接受了兩年的護士訓練，獲得護士證書。在南加州學習期間，她遇到了後來成爲她先生的Eugene Moriarty，兩人結婚60年，育有三個孩子。Eugene Moriarty在2011年過世。

雖然弟弟Henry Segerstrom在橙縣商界非常活躍，但姊姊Ruth Ann Moriarty一直是Segerstrom家族在橙縣最活躍的慈善人士，也是南加州甚至全美許多慈善機構的重要捐助人，包括爾灣加大和救世軍等等，都長期得到Segerstrom家族的資助。Ruth Ann Moriarty本人同時是家族歷史學家。

Segerstrom家族早年從瑞典移民南加州。（橙縣紀事報）
Segerstrom家族早年從瑞典移民南加州。（橙縣紀事報）

南加大 橙縣 加州

上一則

江天琪研究遺傳變異語言模型 膺選STS學者錄取MIT

下一則

吳建民呼籲中美經濟發展和國家安全建立平衡關係

延伸閱讀

確診率20.4% Omicron強襲加州 葛萊美獎延期

確診率20.4% Omicron強襲加州 葛萊美獎延期
柑縣台灣同鄉會 元旦健行迎曙光

柑縣台灣同鄉會 元旦健行迎曙光
柑縣臺灣鄉親111年元旦健行享受大自然美景

柑縣臺灣鄉親111年元旦健行享受大自然美景
橙縣副檢察長新冠病逝 生前反強制接種

橙縣副檢察長新冠病逝 生前反強制接種
橙縣聖地牙哥僑界元旦團拜 歡樂熱絡

橙縣聖地牙哥僑界元旦團拜 歡樂熱絡
洛縣12月降雨第3高 洛、橙縣進緊急狀態

洛縣12月降雨第3高 洛、橙縣進緊急狀態

熱門新聞

Zillow炒房計畫失利，削價出售房屋，不少買家撿到便宜。（記者李雪／攝影）

撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋

2022-01-07 02:15
前南加州海南會館會長史振順，雖然順利從新冠肺炎中康復，但卻為此付出一條腿的代價。

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

2022-01-07 14:56
中國國際航空6日宣布，洛杉磯飛北京的CA988航班將從1月9日到3月6日熔斷近3個月，八個航班全部取消。（檔案圖）

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

2022-01-06 19:20
南加華人一家患新冠，親述感染全過程。此為示意圖。（Unsplash.com）

華婦未打疫苗 全家染新冠 出現酸痛疲倦才驗出

2022-01-04 02:19
警方繳獲的贓物可裝滿三輛購物車，贓物包括樂高積木等眾多玩具。（阿市警局提供）

南加華人城市Target發生集體搶劫 贓物裝滿三購物車

2022-01-06 16:35
美國南加州海南同鄉會前會長史振順，在疫情中為幫助染疫親友，不幸感染引起嚴重血栓，最後為保住生命而被迫截肢。（記者楊青／攝影）

染疫無症狀 南加海南同鄉會前會長史振順血栓截肢

2022-01-08 02:20

超人氣

更多 >
尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關
有這種事？6.3億勁球頭彩 2位得主領到的錢不一樣

有這種事？6.3億勁球頭彩 2位得主領到的錢不一樣
李靚蕾被挖舊照「半夜緊貼男性」真相曝光糗了

李靚蕾被挖舊照「半夜緊貼男性」真相曝光糗了
染疫無症狀 南加海南同鄉會前會長史振順血栓截肢

染疫無症狀 南加海南同鄉會前會長史振順血栓截肢

拜登：新冠不可能永留美國 CDC：病例可能暴漲後驟減

拜登：新冠不可能永留美國 CDC：病例可能暴漲後驟減