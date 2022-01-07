返美檢測預約難 居家快篩可過關

美國要求入境的旅客必須出示一日前的陰性檢測報告。(本報檔案照)

Omicron變種病毒致使全美確診案例連創新高紀錄，1月恰逢旅遊旺季，為減少新增確診人數，美國日前要求入境的旅客必須出示一日前的陰性檢測 報告，這項政策令許多人頭大，因為只要在當地預約不到檢測時間，原定搭機計畫很可能泡湯；其實居家快篩試劑就是解決這項煩惱的最佳辦法。

目前被聯邦食品藥物管理局(FDA )批准的國際旅行使用的居家快篩試劑款式不多，在市面上最常見的有以下幾種，包括核酸檢驗試劑(PCR) Lucira Covid-19 test kit、病毒抗原檢測(antigen)的BinaxNow及Ellume試劑等。民眾若在聖誕及過年假期出國，建議可先在美國購買好以上的家用檢測劑並帶著出國，待重新入境美國前一日做檢測即可。根據美國政策，只要檢測劑符合規定，一日前檢測結果為陰性，一般均可順利搭機入境美國。值得注意的是，這幾種居家快篩試劑必須要搭配線上視訊預約，取得的檢驗結果報告才算有效用。

華裔曾女士近期去了一趟英國 ，並預約在回美前一天做24小時內檢測，由於太晚預約位置全滿，無法如期取得檢驗報告，必須得改簽機票日期才能返美。她表示，在疫情期間出國，只要稍有計畫不周就會影響到荷包。曾女士返美後從朋友打聽到一個出國返美檢測的好辦法，那就是帶上居家快篩試劑出國。

曾女士說，她的朋友在聖誕假期出國旅遊，事先買好Lucira居家快篩試劑，並且上網做了視訊預約，將檢測劑放進行李箱帶出國。返美前一天按照預約時間上線，打開視訊功能，並遵照在電話另一頭的專人指示及監控，現場打開檢測劑，戳鼻子進行檢測。做完檢測後大約等30分鐘才有結果。朋友將檢測結果及身分證拍照寄回給專人，完整的檢測報告便在5分鐘後出爐。

曾女士說，朋友利用這個方法順利取得陰性檢測報告搭機返回美國，整個檢測過程是在旅店裡完成，不需在人生地不熟的地方出門找檢測中心，方便又省事。她表示，當時在英國預約檢測時需花費約150英鎊，換算成美金更貴，但Lucira居家快篩試劑，在亞馬遜的價格差不多90元美金，算是非常划算。

事實上，CDC規定一日前的檢驗報告必須是FDA緊急批准的核酸檢驗(NAAT)或抗原檢測(antigen)。若是使用居家快篩試劑的民眾，必須有專人在線上實時監控做檢測，並由該專人提供完整的檢測報告。該項檢測報告上必須附上檢測人姓名、方式、時間、機構等資訊。檢測報告將由航空公司人員檢查，取得陰性報告才可搭機。

洛杉磯縣衛生局也針對檢測提供多項指南，包括建議民眾事先與醫護人員確認哪個檢測適合出國或返國使用，尤其是出國工作或旅遊的人士，更要注意檢測的相關規定。在接受檢測前，最好先確定檢測報告是NAAT或antigen、等多久及如何取得檢測報告，以及檢測結果呈陽性的後續處理等，以防萬一。