世報虎歲嘉年華 迎財神接福氣過新年

集說、學、逗、唱於一身，「喜迎虎歲嘉年華」召集人倪北嘉將主持本次嘉年華會。（檔案照）

虎虎生風迎虎年，皆大歡喜度新春。世界日報 將在本月22、23日兩天周末舉辦「喜迎虎歲嘉年華」，與南加州 華人同胞共迎農曆中國年，16小時吃喝玩樂拿獎品，更重要的是走出家門迎財神，接福氣，喜氣洋洋迎新年。

世界日報每年在蒙特利公園市嘉偉大道舉辦規模盛大的春節迎新廟會，今年改在羅蘭岡四季廣場舉辦，期望同樣的熱鬧與人潮。

「喜迎虎歲嘉年華」召集人倪北嘉介紹，本次嘉年華全力籌備數月，國泰銀行、皇佳銀行、貨幣公司、味全食品等商家鼎力支持，吃喝玩樂豐富，節目精彩紛呈，特別是安排在大年除夕和春節的前一周，尤其適合全家出遊，逛年市，辦年貨，看表演，拿獎品，一舉數得。

嘉年華特設的民俗區，是最有年味和風情的地方，南加 州多位畫法大師現場寫春聯，財神爺現場送福袋，畫虎大師何念丹現場展出虎年畫作，玄學大師李秉信現場解讀虎年運勢，還有中國水墨現場演示，石上畫畫，手工中國結。旁邊有為孩子們量身定做的遊戲區，傳統的新年打彈珠，手工製作，畫面，氣球造型，孩子們玩得開心，家長們放心。

要辦年貨和低價挖寶的民眾，嘉年華就是一個好去處。由近百商家組成的「年貨大街」，從年貨、零食、南北乾貨、流行廚房炊具到鮮花、盆景、菜苗、果樹，應有盡有，多家倉儲公司傾囊而出，小背包、棉襖、帽子、圍巾等生活用品年底清倉大甩賣，等大家滿載而歸。

搭建在廣場中心的T字形舞臺，輪番演出民族舞蹈、中國功夫、舞龍舞獅，還有時裝秀、歌舞秀、瑜伽表演，好戲連台，熱鬧可期。

兩天的嘉年華會，時間分別是22日星期六上午10點至6點，23日星期天上午10點至傍晚6點，免費入場，免費停車，免費春聯，免費防疫面罩。地點：18558 Gale Ave, City of Industry, CA 91748，詳情可洽：世界日報323-268-4982，或四季廣場626-464-0241。