包裝新冠檢測盒時薪18元 免費午晚餐有龍蝦牛排

因為洛杉磯縣推出免費新冠病毒居家檢測服務，導致實驗室檢測塞爆，需要以每小時18元的成本請工人從早到晚包盒子！（讀者提供）

洛杉磯縣推出免費新冠病毒居家檢測 服務，導致實驗室檢測塞爆，不僅快遞公司收不過來，連檢測盒子都沒有人包，需要以每小時18元的工錢請人從早到晚包盒子！

洛縣 政府提供免費檢測服務民眾叫好，爭相申請免費檢測。但是，數量浩大致使實驗室的檢測盒供不應求，而且連盒子都沒人包。位於聖蓋博谷一家檢測實驗室目前在招募包裝盒子的工人，每小時能掙18元，還專門請來流動餐車，為工人提供熱氣騰騰的免費午晚餐，食物菜色竟然還有龍蝦牛排。

業者林小姐表示，工作時間從早上9時到晚上9時30分，可選擇中間任何時段來工作。現在有幾十個人幫忙包盒子，但是人手還是不夠。因為每天至少要有數萬個檢測盒的需求，快遞公司每天來收，依然收不過來。原本包盒子的工作人員天天檢測，一半以上都確診，現在不提供網上訂購，改成到檢測站取。

對於這樣的輕鬆好賺又造福社區的工作，不少民眾表示出興趣，華人 李小姐在疫情爆發後辭去全職工作在家帶孩子，偶爾出去做一些零工，現在對這個包檢測盒的工作很有興趣。她說，現在洛縣的檢測盒都沒有貨，主要就是因為供應不足，她做這個工作不僅能賺錢貼補家用，還能為社區出一份力，覺得很有意義。當然龍蝦牛排的美食也很有吸引力。

華人任小姐也應聘了這份工作，她說，一個小時18元，工作很輕鬆簡單，只是將包裝紙盒裝入快遞塑膠袋，且沒有規定每次一定要包出多少盒，時間靈活，一天做下來一百多元收入，還能認識一些新朋友。