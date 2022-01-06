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零元食？南加食客吃霸王餐還開車撞飛經理 視頻全都錄

記者邵敏／洛杉磯報導
嫌疑人是兩名20多歲年輕人，一名白人女性和一名黑人男性。（餐廳業主提供）
嫌疑人是兩名20多歲年輕人，一名白人女性和一名黑人男性。（餐廳業主提供）

南加洛杉磯縣麗浪多灘（Redondo Beach）一家高檔餐廳，3日中午遭遇兩名食客吃霸王餐。兩名20多歲的年輕人點了龍蝦、牛排等昂貴午餐，並在未付帳單下離店，餐廳經理當時追出店門攔截，但司機卻開車撞向經理。監控視頻記錄了這一幕。

影音來源：餐廳業主提供／記者邵敏後製

這家名叫 Ragin Cajun Café 的餐廳位於麗浪多灘525 S. Pacific Coast Highway，本報記者日前致電餐廳業主之一Steve Hodges，他敘述了案發全過程，並表示，現在的人實在太瘋狂。

事發在1月3日（周一）中午12時30分左右，當時兩名20多歲的年輕人，一名白人女性和一名黑人男性入店用餐。據Hodges回憶，兩人在餐位上點了多道菜，包括昂貴的牛排和龍蝦。他們在室外露台較遠的座位上坐了約40分鐘，隨後要求打包食物並離開。

但餐廳經理清理桌子時發現食客並未支付90元帳單，Hodges說，就在那時，經理看到這兩人準備開車離開。不願透露姓名的經理當即決定出門攔截，他跨過一道欄杆，走到兩名食客車前，要求支付帳單。兩個年輕人當時提出讓經理走到車邊才肯付錢，但經理沒有移動，司機就猛踩油門，撞飛經理。

從視頻中可以清楚地看到，這輛紅色的轎車突然向餐廳經理撞去，並一路往前行駛，經理懸掛在引擎蓋上，被拖著行駛了一段距離。 Hodges說，車開得太快了，以至於經理後來摔下來，掉到人行道上，並有不同程度刮傷和瘀傷。

餐廳業主Lisa Briton Hodges說，「發生這樣的事情，我非常生氣，他們怎麼可以撞人，而且是存心的，餐廳所有的工作人員都像我的家人一樣。」

嫌疑車輛被描述為一輛舊款的紅色克萊斯勒（Chrysler）或者福特（Ford）車。麗浪多灘警方表示，他們仍在努力調查這起案件，截至周三晚上兩名嫌疑人還未被抓捕。

嫌疑人是兩名20多歲年輕人，一名白人女性和一名黑人男性。（餐廳業主提供）
嫌疑人是兩名20多歲年輕人，一名白人女性和一名黑人男性。（餐廳業主提供）
1月3日中午12時30分，Redondo Beach兩名食客吃霸王餐， 還開車撞...
1月3日中午12時30分，Redondo Beach兩名食客吃霸王餐， 還開車撞飛餐廳經理。 （業主提供）
經理懸掛在引擎蓋上，被拖著行駛了一段距離。（業主提供）
經理懸掛在引擎蓋上，被拖著行駛了一段距離。（業主提供）

南加 洛杉磯 黑人

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