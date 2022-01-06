我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雷傑納隆科學獎準決賽入圍者 華生逾3成

CDC同意 12到17歲青少年可打輝瑞補強針

洛杉磯縣一名消防員在PV島住宅大火救援中喪生

記者王珂／洛杉磯報導
洛杉磯縣主管珍妮絲·哈恩在推特上確認了消防員的死亡。（圖源：推特官方截圖）
洛杉磯縣主管珍妮絲·哈恩在推特上確認了消防員的死亡。（圖源：推特官方截圖）

洛杉磯一名消防員1月6日早上在派洛斯福德斯牧場(Rancho Palos Verdes)的住宅中救火時喪生，消防部門發言人證實，火災發生在淩晨2點20分左右，地址位於塔拉帕卡路（Tarapaca Road）30700街區的單層住宅。

臨時消防隊長Anthony Marrone說，大火可能是從房子的閣樓開始的，起火原因仍在調查中，消防員進入該住宅時，瞬間被大火吞沒，隨後該消防員被救出並送往Harbour-UCLA醫療中心接受治療，但隨後官員宣佈該消防員因傷勢過重而死亡。

馬龍早上在新聞發佈會上說，因為仍在跟他的家人聯繫，消防員的身份尚未公開，據我們目前掌握的初步資訊，斷定是火災和燃燒氣體導致他喪生。

事件發生後不久，洛杉磯縣縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）在推特上確認了消防員的死亡。「他們能夠拯救火災中的家庭，但不幸的是，我們自己的一名洛杉磯縣消防員在這場救援中喪生，他留下了自己的妻子和兩個兒子，這對他的家庭來說是毀滅性的打擊，他的勇敢和犧牲不會被遺忘。」 哈恩說。

「這名消防員從伏農市（city of Vernon）調來後已經在洛杉磯消防部門工作了兩年，他於2022年開始的消防員生涯，感謝大家在悲慘消息傳出後的祈禱和支持，目前消防部門的首要任務是照顧他的妻子和兩個十幾歲的男孩。」 馬龍說。

洛杉磯消防隊長Ralph Terrazas表示哀悼，並提醒大家消防員始終面臨的危險。

「每天，當每一名消防員離開家時擁抱妻子和孩子時，他們都知道他們可能不會回家，或者可能受重傷，今天的死亡，今天的損失，提醒人們生命是脆弱的，消防員的生命是脆弱的。」 洛杉磯消防隊負責人說。

洛杉磯縣消防隊一名消防員在蘭喬帕第斯救援中喪生 （圖源：KTLA）
洛杉磯縣消防隊一名消防員在蘭喬帕第斯救援中喪生 （圖源：KTLA）
蘭喬帕第斯(Rancho Palos Verdes)火災現場 （圖源：KTLA）
蘭喬帕第斯(Rancho Palos Verdes)火災現場 （圖源：KTLA）

洛杉磯 推特 UCLA

上一則

科比遺孀告洛杉磯縣 索數百萬感情傷害賠償

延伸閱讀

科比遺孀告洛杉磯縣 索數百萬感情傷害賠償

科比遺孀告洛杉磯縣 索數百萬感情傷害賠償
洛杉磯港去年處理貨櫃數創歷史新高 衝破千萬只

洛杉磯港去年處理貨櫃數創歷史新高 衝破千萬只
洛縣日增2.6萬確診 雇主須提供員工口罩

洛縣日增2.6萬確診 雇主須提供員工口罩
費城改建公寓火災12死包括8童 煙霧報警器都未啟動

費城改建公寓火災12死包括8童 煙霧報警器都未啟動
大洛杉磯一線警消 1300人確診、隔離 人力吃緊

大洛杉磯一線警消 1300人確診、隔離 人力吃緊
全套40枚國寶熊貓金銀幣 洛杉磯開賣

全套40枚國寶熊貓金銀幣 洛杉磯開賣

熱門新聞

最近不少人因為新冠確診而不得不改簽機票。（讀者提供）

確診人數太多 中美航班1月面臨全部熔斷

2021-12-30 20:15
南加華人一家患新冠，親述感染全過程。此為示意圖。（Unsplash.com）

華婦未打疫苗 全家染新冠 出現酸痛疲倦才驗出

2022-01-04 02:19
元旦當天，華人聚居的天普市發生家庭人倫慘劇。（推特截圖）

南加天普市元旦發生家庭慘劇 一男一女死亡 三童在家

2022-01-01 17:17
洛杉磯縣亞凱迪亞市的新冠病毒檢測站。（記者邵敏╱攝影）

六旬華人打加強針重症住院 被子女傳染

2022-01-04 02:18
黃敏境處長在中華會館4大首長就職活動中致辭。（記者啟鉻／攝影）

駐洛經文處代表於中華會館就職餐會集體離席 今發布說明

2022-01-02 16:55
美飛中機票大漲，華人搶不到票回不了家。（顧彬彬提供）

美飛中機票價翻番 華人不問價只搶票回家過年

2021-12-29 20:52

超人氣

更多 >
成龍轟年輕演員「遲到早退怕流汗」 網點名3流量男星

成龍轟年輕演員「遲到早退怕流汗」 網點名3流量男星
台網紅「木子小姐」假輕生卻成真 室友批台大最後稻草

台網紅「木子小姐」假輕生卻成真 室友批台大最後稻草
又一輪紓困？兩黨研議針對餐館、表演場所等 資金680億

又一輪紓困？兩黨研議針對餐館、表演場所等 資金680億
1周賣50瓶「屁」她吃太多豆奶胸痛就醫 乾脆宣布退休

1周賣50瓶「屁」她吃太多豆奶胸痛就醫 乾脆宣布退休
拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告

拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告