洛杉磯縣一名消防員在PV島住宅大火救援中喪生

洛杉磯縣主管珍妮絲·哈恩在推特上確認了消防員的死亡。（圖源：推特官方截圖）

洛杉磯 一名消防員1月6日早上在派洛斯福德斯牧場(Rancho Palos Verdes)的住宅中救火時喪生，消防部門發言人證實，火災發生在淩晨2點20分左右，地址位於塔拉帕卡路（Tarapaca Road）30700街區的單層住宅。

臨時消防隊長Anthony Marrone說，大火可能是從房子的閣樓開始的，起火原因仍在調查中，消防員進入該住宅時，瞬間被大火吞沒，隨後該消防員被救出並送往Harbour-UCLA 醫療中心接受治療，但隨後官員宣佈該消防員因傷勢過重而死亡。

馬龍早上在新聞發佈會上說，因為仍在跟他的家人聯繫，消防員的身份尚未公開，據我們目前掌握的初步資訊，斷定是火災和燃燒氣體導致他喪生。

事件發生後不久，洛杉磯縣縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）在推特 上確認了消防員的死亡。「他們能夠拯救火災中的家庭，但不幸的是，我們自己的一名洛杉磯縣消防員在這場救援中喪生，他留下了自己的妻子和兩個兒子，這對他的家庭來說是毀滅性的打擊，他的勇敢和犧牲不會被遺忘。」 哈恩說。

「這名消防員從伏農市（city of Vernon）調來後已經在洛杉磯消防部門工作了兩年，他於2022年開始的消防員生涯，感謝大家在悲慘消息傳出後的祈禱和支持，目前消防部門的首要任務是照顧他的妻子和兩個十幾歲的男孩。」 馬龍說。

洛杉磯消防隊長Ralph Terrazas表示哀悼，並提醒大家消防員始終面臨的危險。

「每天，當每一名消防員離開家時擁抱妻子和孩子時，他們都知道他們可能不會回家，或者可能受重傷，今天的死亡，今天的損失，提醒人們生命是脆弱的，消防員的生命是脆弱的。」 洛杉磯消防隊負責人說。