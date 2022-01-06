南加華人城市Target發生集體搶劫 贓物裝滿三購物車

警方繳獲的贓物可裝滿三輛購物車，贓物包括樂高積木等眾多玩具。（阿市警局提供）

南加華人聚居城市阿罕布拉市（Alhambra)，4日（周二）晚發生一起集體搶劫案，二男一女三名歹徒對目標百貨（Target ）下手，搶走裝滿約三輛購物車的商品，得手後開賓士車（Mercedes-Benz）迅速逃離現場。警方當晚展開陸空合作追捕，抓捕了三嫌犯，並繳獲贓物。

記者致電阿市警局，確認了這起集體搶劫案，值班警官表示，1月4日晚上9時30分左右，警方接到位於2120 W緬因街的Target超市保安人員的報警電話，稱目擊多名劫匪正在現場實施搶劫。

當警察 趕往案發現場時，嫌疑人已開著一部賓士車（Mercedes-Benz）逃離。根據嫌疑車輛的逃跑方向，警方很快在 Fremont 和Poplar附近鎖定目標車輛，可就在警察試圖交通攔截時，賓士車沒有讓步，繼續逃離並駛入附近高速公路。

在隨後的追捕行動中，洛杉磯 縣警局的Air-24飛機從空中協助，跟蹤可疑車輛。嫌疑人開車進入蒙特利公園市（Monterey Park），後棄車步行逃離。在Air-24的空中指揮下，阿市、蒙市警方通力合作，最終抓捕了三名嫌疑人。

據悉，三名嫌犯二男一女，一名來自洛杉磯的21歲男性、一名來自長堤（Long Beach）的24歲男性，和一名來自洛杉磯的22歲女性，他們因搶劫、逃避重罪和先前所犯罪行的逮捕令而被捕。

在賓士車內，警方搜獲到三名劫匪從Target超市搶劫的贓物，約裝滿三輛購物車，被盜商品價值約為1000元，從警方提供的照片中，可以看到贓物包括樂高積木等眾多玩具。