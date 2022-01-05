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Omicron病毒肆虐 蒙市圖書館暫停室內服務

記者王珂／洛杉磯報導
蒙特利公園市圖書館暫停室內服務。（記者王珂╱攝影）
蒙特利公園市圖書館暫停室內服務。（記者王珂╱攝影）

美國唯一華人居民過半的蒙特利公園市4日宣布，由於目前COVID-19病毒高傳播率，暫停蒙市市立圖書館（Monterey Park Bruggemeyer Library）室內服務以及娛樂和社區服務計畫，並且立即生效直至2022年1月31日。

蒙市圖書館工作人員稱，目前圖書館讀書區和兒童娛樂區將處於關閉狀態，圖書館戶外開放時間變更為周二至周六，下午3點到5點開放，讀者可以無接觸借書、還書等，無需提前預約，但目前的戶內讀書區和娛樂區均已關閉。

圖書館在蒙市巴恩斯公園每周固定舉行的戶外故事活動和戶外攤位展覽服務將不受影響。根據公園附近家長介紹，圖書館每周都會固定在周二、周六早上10點舉行戶外故事活動，家長和小朋友們可一起參加。

蒙特利公園市圖書館自疫情爆發後一直處於關閉狀態，幾個月前疫情好轉就改為周二至周六下午1點到5點開放，室內閱讀區和兒童娛樂區均對外開放。而當近期Omicorn病毒快速傳播後，圖書館1月5日貼出通知暫停開放。

除此之外，蒙特利公園市政廳將僅通過預約開放、戶外活動和節目表演等將繼續被允許，但建議所有人在擁擠和密集的戶外活動中，以及排隊進出、使用浴室時戴上口罩。  

蒙市圖書館放在路邊的提示牌上稱，如果需要聯繫圖書館可以撥打626-307-1366。如果是諮詢蒙特利公園市娛樂和社區服務計畫，比如營養午餐計畫、戶外或線上課程等，可以撥打626-307-1388聯繫娛樂部門。

蒙特利公園市將在未來幾周內重新評估疫情發展狀況，採取必要措施維持公共衛生和安全運營，以確定什麼時候能重新開放，給公眾提供更好的活動場所。

蒙市蘭利老人中心及成人日間保健暫時關閉至2022年2月1日 （記者王珂╱攝影）
蒙市蘭利老人中心及成人日間保健暫時關閉至2022年2月1日 （記者王珂╱攝影）
蒙市圖書館戶外活動時間變更為週二至週六下午3點到5點 （記者王珂╱攝影）
蒙市圖書館戶外活動時間變更為週二至週六下午3點到5點 （記者王珂╱攝影）
蒙市圖書館每週二、週六早上10點舉行戶外故事活動 （記者王珂╱攝影）
蒙市圖書館每週二、週六早上10點舉行戶外故事活動 （記者王珂╱攝影）

圖書館 蒙特利公園 疫情

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