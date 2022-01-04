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世界OnAir／Omicron肆虐 專家：怎麼判斷自己感染了

洛杉磯縣居民可免費獲得新冠測試包

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣居民可以獲得免費的居家新冠測試包。 （洛縣政府網頁）
洛杉磯縣居民可以獲得免費的居家新冠測試包。 （洛縣政府網頁）

洛杉磯縣居民現在可以獲得免費的居家病毒測試套件。如果人們有新冠症狀或接觸過患者，則可以免費申請檢測包；洛縣家庭檢測收集計劃通過郵遞方式，為居民提供鼻拭子測試包。

該計劃是在 2020 年冬季病例激增期間啟動的，作為一項臨時服務，旨在解決當時測試需求激增的問題，但在今年假期測試需求再次大幅增長的情況下，洛縣宣布擴大其測試服務。隨著Omicron變種繼續迅速傳播，洛縣在剛過去的假期週末記錄了近4萬5000例新增感染病例，縣官員３日本周一表示，接受檢測的人群中有超過 20%對該病毒呈陽性反應。

如何申請檢測包？首先在 Picture by Fulgent Genetics 網站上註冊，必須有一個電子郵件帳戶才能註冊，新冠病毒測試包將在訂購兩天內，通過FedEx送到登記的家庭住址。

民眾在收到試劑盒後應立即進行測試，以下所有步驟必須在同一天完成。按照測試包中的說明進行操作：在線激活測試；從鼻子收集自己的樣本並洗手；將樣本包裝在預付信封中；撥打 1-800-463-3339 聯繫 FedEx，安排取件，或通過 FedEx投遞箱將包裝好的樣品送回 Fulgent Genetics 實驗室。

居民將在實驗室收到樣本後 48 小時內收到檢測結果，當結果可供查看時，Fulgent Genetics 會發送一封電子郵件通知。

該測試包僅供立即使用，居民應在收到後 3 到 5 天內收集並郵寄樣本。申請測試包不收任何費用，但會被要求輸入健康保險信息，以便洛縣可以報銷測試費用。如果沒有醫療保險，同樣可以獲得測試包。如需更多信息，請訪問 http://covid19.lacounty.gov/hometest。

檢測 洛縣 醫療保險

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