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南加男子被人推向鐵軌並被火車撞死

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
聖地牙哥一名男子1月1日早上被人無端推向鐵軌，並被火車當場撞死。（unsplash.con）
聖地牙哥一名男子1月1日早上被人無端推向鐵軌，並被火車當場撞死。（unsplash.con）

南加聖地牙哥（San Diego) 一名男子1月1日早上，被走在身邊的人無端推向鐵軌，並被一列迎面而來的火車當場撞死。警方公布嫌疑男子體貌特徵，全力追蹤嫌疑人。

聖地牙哥警察局在新聞發布會上說，1月1日（周六）早上 6 時15分左右，警方接到報警稱老城區電車站發生一起襲擊案，太平洋高速公路（Pacific Highway）附近Taylor Street 車站的月台上，一名男子被人推向鐵軌並被撞死。

偵探調查了解到，案發時兩名男子剛走出一輛電車，他們一起走在月台上時，其中一人突然就將另一人推向車來車往的鐵軌。警方表示，雖然調查仍處於初期階段，但這次襲擊似乎是沒有任何預兆的。

急救人員趕到現場時，確認該男子已經身亡。被害人身分已經確定，但他的名字尚未向公眾公布。

警方說，案發後嫌疑人很快乘坐電車離開現場，他被描述為淺膚色男性，身高約 5 尺 8 寸，身材消瘦，穿著全黑衣服。警方目前希望能夠利用監控錄像追蹤嫌疑人。任何了解案情的人都可以撥打619-531-2293 聯繫聖地牙哥兇殺案組，或者撥打888-580-8477聯繫滅罪熱線。

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