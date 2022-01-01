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圖輯 帶你看玫瑰花車大遊行

邵敏
華裔學生Linda Wang表示，為了這一天的表演，她和樂隊同學們準備了將近半年的時間。（記者邵敏／攝影）
華裔學生Linda Wang表示，為了這一天的表演，她和樂隊同學們準備了將近半年的時間。（記者邵敏／攝影）

華裔學生Linda Wang表示，為了這一天的表演，她和樂隊同學們準備了將近半年的時間。（記者邵敏／攝影

第133屆玫瑰花車大遊行在新年第一天如期舉辦，這是疫情時隔一年後的盛大回歸。（記...
第133屆玫瑰花車大遊行在新年第一天如期舉辦，這是疫情時隔一年後的盛大回歸。（記者邵敏／攝影）
第133屆玫瑰花車大遊行在新年第一天如期舉辦。（記者邵敏／攝影）
第133屆玫瑰花車大遊行在新年第一天如期舉辦。（記者邵敏／攝影）
第133屆玫瑰花車大遊行在新年的第一天如期舉行。（記者邵敏／攝影）
第133屆玫瑰花車大遊行在新年的第一天如期舉行。（記者邵敏／攝影）
玫瑰花車大遊行時隔一年後的盛大回歸。（記者邵敏／攝影）
玫瑰花車大遊行時隔一年後的盛大回歸。（記者邵敏／攝影）
華航花車在巴沙迪那花車裝飾營地室外亮相。（記者啟鉻／攝影）
華航花車在巴沙迪那花車裝飾營地室外亮相。（記者啟鉻／攝影）
本次主題為「夢想，堅信，成就」，向疫情期間在醫護急救和必要行業的工作人員致敬。（...
本次主題為「夢想，堅信，成就」，向疫情期間在醫護急救和必要行業的工作人員致敬。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞市高中軍樂隊參加玫瑰花車大遊行。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞市高中軍樂隊參加玫瑰花車大遊行。（記者邵敏／攝影）
本次主題為「夢想，堅信，成就」，向疫情期間在醫護、急救和必要行業的工作人員致敬。...
本次主題為「夢想，堅信，成就」，向疫情期間在醫護、急救和必要行業的工作人員致敬。（記者邵敏／攝影）
UPS快遞公司的花車獲得本屆最佳花車大獎。（記者邵敏／攝影）
UPS快遞公司的花車獲得本屆最佳花車大獎。（記者邵敏／攝影）
玫瑰花車大遊行時隔一年後的盛大回歸。（記者邵敏／攝影）
玫瑰花車大遊行時隔一年後的盛大回歸。（記者邵敏／攝影）
疫情陰影下的玫瑰花車遊行，少見華人遊客面孔。（記者邵敏／攝影）
疫情陰影下的玫瑰花車遊行，少見華人遊客面孔。（記者邵敏／攝影）
星巴克咖啡店門口一度排起長隊。（記者邵敏／攝影）
星巴克咖啡店門口一度排起長隊。（記者邵敏／攝影）
當天沿街路邊，也有零星帳篷，及少數通宵睡在現場守歲的人們。（記者邵敏／攝影）
當天沿街路邊，也有零星帳篷，及少數通宵睡在現場守歲的人們。（記者邵敏／攝影）
第133屆玫瑰花車大遊行在新年的第一天如期舉行。（記者邵敏／攝影）
第133屆玫瑰花車大遊行在新年的第一天如期舉行。（記者邵敏／攝影）
華人從各地趕來，相約看玫瑰花車遊行。（記者邵敏／攝影）
華人從各地趕來，相約看玫瑰花車遊行。（記者邵敏／攝影）
本次主題為「夢想，堅信，成就」，向疫情期間在醫護、急救和必要行業的工作人員致敬。...
本次主題為「夢想，堅信，成就」，向疫情期間在醫護、急救和必要行業的工作人員致敬。（記者邵敏／攝影）

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疫情陰影下的玫瑰花車遊行 少見華人遊客面孔

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第133屆玫瑰花車遊行 新冠病例激增陰影下綻放

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玫瑰花車遊行｜疫情中盛大回歸洛杉磯

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