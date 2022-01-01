圖輯 帶你看玫瑰花車大遊行

華裔學生Linda Wang表示，為了這一天的表演，她和樂隊同學們準備了將近半年的時間。（記者邵敏／攝影）

華裔 學生Linda Wang表示，為了這一天的表演，她和樂隊同學們準備了將近半年的時間。（記者邵敏／攝影 ） 第133屆玫瑰花車大遊行在新年第一天如期舉辦，這是疫情時隔一年後的盛大回歸。（記者邵敏／攝影） 第133屆玫瑰花車大遊行在新年第一天如期舉辦。（記者邵敏／攝影） 第133屆玫瑰花車大遊行在新年的第一天如期舉行。（記者邵敏／攝影） 玫瑰花車大遊行時隔一年後的盛大回歸。（記者邵敏／攝影） 華航花車在巴沙迪那花車裝飾營地室外亮相。（記者啟鉻／攝影） 本次主題為「夢想，堅信，成就」，向疫情期間在醫護急救和必要行業的工作人員致敬。（記者邵敏／攝影） 亞凱迪亞市高中軍樂隊參加玫瑰花車大遊行。（記者邵敏／攝影） 本次主題為「夢想，堅信，成就」，向疫情期間在醫護、急救和必要行業的工作人員致敬。（記者邵敏／攝影） UPS快遞公司的花車獲得本屆最佳花車大獎。（記者邵敏／攝影） 玫瑰花車大遊行時隔一年後的盛大回歸。（記者邵敏／攝影） 疫情陰影下的玫瑰花車遊行，少見華人遊客面孔。（記者邵敏／攝影） 星巴克咖啡店門口一度排起長隊。（記者邵敏／攝影） 當天沿街路邊，也有零星帳篷，及少數通宵睡在現場守歲的人們。（記者邵敏／攝影） 第133屆玫瑰花車大遊行在新年的第一天如期舉行。（記者邵敏／攝影） 華人從各地趕來，相約看玫瑰花車遊行。（記者邵敏／攝影） 本次主題為「夢想，堅信，成就」，向疫情期間在醫護、急救和必要行業的工作人員致敬。（記者邵敏／攝影）