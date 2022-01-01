第133屆玫瑰花車遊行 新冠病例激增陰影下綻放

第133屆玫瑰花車大遊行在新年第一天如期舉辦，這是疫情時隔一年後的盛大回歸。（記者邵敏／攝影）

第133屆玫瑰花車大遊行 在新年第一天如期綻放，這是疫情 時隔一年後的盛大回歸。此次花車遊行，也是在洛縣近日新冠病例激增的情況下舉辦，頂著巨大的疫情壓力，主辦方表示，一切嚴格按照衛生部門的防疫規定執行。

影音來源：記者邵敏

1月1日早上6時30分，天還沒亮，溫度很低，洛杉磯縣巴沙迪那老城的科羅拉多大道上，人群已開始聚集，睡眼惺忪的人們難掩新年的喜悅心情，結伴觀看花車遊行。因人數限制等各種原因，今年遊客減少很多，但星巴克咖啡店門口一度還是排起了長隊，流動廁所外也不乏等待的人群。

本屆組委會實行「無篝火、無帳篷、無未接種疫苗 者」的新政策，所有工作人員、買票進入觀眾席的遊客都被要求提供完全接種的疫苗卡，或在遊行前72小時內的新冠檢測陰性證明。當天沿街路邊，已不見往年家家戶戶熱鬧搭帳篷、圍著篝火吃早餐的場景，但也有零星帳篷，及少數通宵睡在現場守歲的人們。

沿襲一個多世紀的傳統，當天上午8時整遊行隊伍正式開始，從Orange Grove路開始，沿科羅拉多大道一路向東，全程五哩半，共有40輛花車、20支儀仗隊和18支馬術表演隊組成龐大的遊行陣容。本次花車遊行主題為「夢想，堅信，成就」（Dream. Believe. Achieve），向疫情期間在醫護、急救和必要行業的工作人員致敬。

UPS快遞公司的花車獲得本屆最佳花車大獎，以「自行車遊台灣」為主題的華航花車榮獲國際獎。一家四人環島騎行，華航花車上裝飾著阿里山小火車、台灣小吃滷肉飯、珍珠奶茶，台灣盛產的鳳梨、芒果等，融合多樣貌台灣元素，展現台灣健康樂活旅遊地的意象。

華人林小姐和閨蜜當天相約看花車，她表示，一早檢票進場時，工作人員嚴格檢查身分證件和疫苗卡，核准後每人發了一個手環戴在手上，表示已完全接種疫苗或檢測合格。記者申請媒體證時，同樣也需遞交本人身分信息、疫苗卡，經核准後才會發放記者證，允許當天進入現場採訪報導。