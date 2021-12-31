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華航花車發布會 騎車環島遊融合多樣貌台灣元素

記者啟鉻／巴沙迪那報導
經文處處長黃敏境（左二）夫婦與華航美洲地區代表許堡捷（右二）、交通部觀光局駐洛辦事處主任施照輝（右一）。（記者啟鉻／攝影）
經文處處長黃敏境（左二）夫婦與華航美洲地區代表許堡捷（右二）、交通部觀光局駐洛辦事處主任施照輝（右一）。（記者啟鉻／攝影）

華航花車2022年元旦玫瑰遊行再次亮相，這是華航第36年參加這項盛大活動。31日午後，華航在巴沙迪那市玫瑰花車裝飾營地舉辦發布會。駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境表示，華航與外交部、交通部觀光局再次合作，花車以「自行車遊台灣」為主題，一家四人環島騎行。希望更多民眾想到自行車就想到台灣，想到台灣美食，想到台灣最美風景就是人，歡迎全家人到台灣旅行。

影音來源:記者啟鉻

據暸解，華航自1987年參加巴沙迪那市玫瑰花車遊行，至今已經進入36個年頭，獲獎29次。華航通過在玫瑰花車遊行上展示台灣之美、多元豐富文化，吸引世界各地的人們到台灣探索。黃敏境表示，台灣自行車產業發展至今有60多年歷史，台灣已經是全球高階自行車設計、生產以及研發的重鎮。世界前十大自行車品牌，有九個品牌向台灣廠商下單，在該全球高階自行車領域台灣屬名列前茅。希望藉著這個主題，推動台灣永續旅遊觀光產業。

本屆華航花車設計理念是一家人騎自行車遊台灣為主軸，花車全長55呎、寬18呎、高25呎。花車上裝飾有台灣阿里山小火車、台灣小吃滷肉飯、珍珠奶茶，還有台灣盛產的鳳梨、芒果等，融合多樣貌台灣元素，展現台灣健康樂活與永續旅遊目的地意象。花車設計師John Ramirez表示，太太來自台灣，近年來他為華航設計花車，每次設計都是一次挑戰，最具挑戰的是選擇新的、有代表性的、能讓大家暸解的台灣元素。

為了烘托花車營造自行車遊台灣氣氛，華航還特別邀請觀光局駐洛杉磯辦事處主任施照輝、華航美洲地區代表許堡捷，以及員工代表李雨玲及家人伴隨花車左右兩側前行。呼應騎車探索新事物、認識新文化設計理念，也切合本屆花車遊行主題「夢想、相信、成就」，展現華航人邀請國際旅客在疫情後訪問台灣的熱情，讓世界更多人認識寶島之美。

華航花車製作歷時七個月，採用玫瑰、星辰花、蘭花等超過二萬朵鮮花裝飾，還有其它植物、種子及五穀雜糧用作裝飾物。近600位義工參與裝飾，包括很多華裔第二代、第三代青少年朋友。

發布會上，華航美洲地區代表許堡捷、觀光局駐洛杉磯辦事處主任施照輝也分別致辭。

華航花車設計師John Ramirez。（記者啟鉻／攝影）
華航花車設計師John Ramirez。（記者啟鉻／攝影）
經文處處長黃敏境（左）夫婦在花車前自拍。（記者啟鉻／攝影）
經文處處長黃敏境（左）夫婦在花車前自拍。（記者啟鉻／攝影）
華航花車2022年元旦遊行時，有騎士伴行。（記者啟鉻／攝影）
華航花車2022年元旦遊行時，有騎士伴行。（記者啟鉻／攝影）
華航花車在巴沙迪那花車裝飾營地室外亮相。（記者啟鉻／攝影）
華航花車在巴沙迪那花車裝飾營地室外亮相。（記者啟鉻／攝影）

遊行 觀光 洛杉磯

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