洛杉磯縣31日新冠病例2.7萬爆炸性傳播

洛縣31日新冠病例破2.7萬，接種疫苗當務之急。（洛縣公衛局）

洛杉磯縣公共衛生局31日發出緊急報告：洛縣 疫情再創新高，31日感染人數達到近期巔峰，兩天内感染人數幾乎翻了一番，新增感染超過2萬7000例，平均每四人中就有一人檢測呈現陽性。公衛部門敦促民眾在即將到來的新年假期不要舉辦或參加大型聚會，最大限度降低傳播和被傳播病毒風險。

根據洛縣公共衛生局最新報告，31日洛杉磯縣新增感染2萬7091例，纍計感染169萬6582例；新增死亡12人，累計死亡2萬7637人；目前住院人數為1365人。到目前爲止，每日檢測中平均陽性率為15%。

公衛局表示，目前的變種病毒 極易傳播，尤其是室內聚會風險更大，因為這種病毒可以通過霧化飛沫傳播。老年人、有潛在健康問題的人和免疫功能低下的人，都應採取額外的預防措施，在此感染激增期間不要與非家庭成員一起參加室內聚會。

公衛局表示，沒有接種疫苗 的人群更容易受到Omicron變體病毒的侵襲，那些最近完成了一系列疫苗接種或加強免疫的人群，對感染高傳染性Omicron變體有較爲顯著抵抗力。

洛縣公共衛生局局長費若博士在31日的疫情報告會上表示，變種病毒對所有人都提出嚴峻挑戰，近期極高的感染量足以讓大家提高警惕，為了保證大家都能上班上學，每個人都需要採取負責任的行動。她說，爆炸性傳播可能會持續數周，醫療系統面臨挑戰，如果感染人數持續快速增加，洛縣的醫療系統將不堪重負。

她表示，目前住院治療的大多數感染重症的病人都未接種疫苗，因此尚未接種疫苗或加強疫苗的人，需要盡可能遠離他人，以免被感染或傳染他人。雖然疫苗和加強劑繼續對嚴重疾病和死亡有良好的保護作用，但那些最容易受到感染而且容易導致嚴重後果的人，包括尚未接種疫苗的五歲以下兒童，都需要額外保護，包括戴高質量的口罩，保持與他人距離，限制非必要的活動。