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無懼病毒 群眾早早就位時報廣場等跨年

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青壯華人無懼疫情 組團赴賭城紐約跨年

記者張宏／聖蓋博報導
青壯年遊客出遊意願更強，餐廳包場吃飯更安心。（海鷗提供）
青壯年遊客出遊意願更強，餐廳包場吃飯更安心。（海鷗提供）

不怕了！華人青壯年集結成團奔赴拉斯維加斯和紐約跨年，痛快迎接新一年。數十萬人聚集賭城包括數十名青壯年華人，他們報名參加跨年團，無懼人山人海疫情傳播，更不在乎通貨膨脹百物騰貴。

（影音來源：記者張宏）

賭城從聖誕節開始到31日每天大街上都是人潮湧動，人們在主幹道上行走幾乎是摩肩接踵。華人李先生正在賭城度假，他說，這邊新開的Resort World兩晚只要79元，價格如此便宜必須來這裡感受一下人氣。疫情已兩年了，他不想2022年也如此虛度。反正現在即使感染也是輕症，挺得住就不怕。

同樣想法的華人不在少數。旅行社業者Richard Sun表示，他們今年推出了賭城和紐約兩地的跨年團，並請北美崔哥來帶團。現在疫情感染數字暴增，他們也曾猶豫掙扎過是否取消跨年團。但是客人意願度非常高，最後決定按照原計劃進行，有50多人參加賭城跨年團，60多人參加了紐約跨年團。原以為報名的多數是長者，但出乎意外，團員基本上都是20歲至30歲的青壯年，最老也不超過50歲。或許是和長者相比，青壯年對身體比較自信，更願意出來玩。

他說，疫情肆虐，旅行社必須把客人的安全和健康放在第一位，會檢查客人兩針接種的疫苗卡，5歲以上的客人都必須要接種兩針。公司每天車子消毒三次，上午和下午客人在車上要測體溫。同時只要客人提供駕照，也可給客人隨時免費做檢測。最難解決的是吃飯問題，賭城的餐廳全部爆滿，價格也是原來的一倍。好在賭城的跨年團只包一餐，其他時間都是客人自行解決。他們在唐人街一家餐廳包場，從下午4時到晚上8時只有他們的團員。因為客人怕和外人在一起，吃飯包場讓客人比較安心。

業者Allen汪也獨立成團招待自己的客戶和朋友在賭城玩，他說，這32人都是堅定出來的，不會因為疫情有太多顧慮，反正大家都打了疫苗，而且比較熟悉，不會特別擔心。

31日晚導遊會帶賭城跨年團在大道上看煙花，欣賞酒店建築。Richard Sun表示，紐約的跨年還在觀望，因為紐約今年跨年縮小規模，估計能像往常一樣進入時代廣場的機率會降低。因為31日下午3時以後才讓進場，且限定為1萬5000人。他們預先給客人打了預防針，除了時代廣場，還可帶著客人在哈德遜坐船看煙花，雖然看不到球落下來，但是依然能感受跨年氣氛。

華人跨年團餐廳包場。（途風提供）
華人跨年團餐廳包場。（途風提供）
北美崔哥奔波東西兩岸帶跨年團。（海鷗提供）
北美崔哥奔波東西兩岸帶跨年團。（海鷗提供）
華人青壯年集結成團奔赴拉斯維加斯跨年。（途風提供）
華人青壯年集結成團奔赴拉斯維加斯跨年。（途風提供）
疫情時代，戴口罩旅遊新方式。（海鷗提供）
疫情時代，戴口罩旅遊新方式。（海鷗提供）
華人青壯年集結成團奔赴拉斯維加斯跨年。（途風提供）
華人青壯年集結成團奔赴拉斯維加斯跨年。（途風提供）

賭城 疫情 華人

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