暴風雨後山林俊美 南加登山預做準備

暴風雨後的南加山野俊美，天使森林管理局和洛縣警局提醒民眾登山滑雪和遠足健行都要多加小心雨後山野安全隱患。（記者楊青／攝影）

持續兩周冬季暴風雨終於在元旦前夜開始放晴，未來至少有一周陽光燦爛的新年假期和寒假尾聲，南加州不少民眾已準備上山滑雪或山野遠足。天使 國家森林管理局和洛杉磯 縣警察局31日特別提醒，民眾無論是前往高山小徑健行，還是全家一起享受雪地遊戲的樂趣，最好提前瞭解當地天氣和路況，減少兩周冬雨留下的安全隱患。

洛杉磯國家森林主管Jerome E. Perez特別提醒，暴風雨後的山林可能是很危險的，哪怕是有經驗的人也可能會遭遇事故、傷害和死亡，因此强烈鼓勵民眾去森林前一定要提前計劃好。他表示，洛杉磯國家森林已關閉了之前的火毀地區，這些地區許多小徑已損壞，不少路標已完全燒毀，民眾不要前往這些地區，以免迷路和發生危險。

洛杉磯縣警察局長Alex Villanueva表示，每年新年期間洛縣警局都會收到天使國家森林的緊急求援呼叫，派出搜救隊前往當地，救援那些因天氣狀況突變而措手不及的人們。他提醒民眾在遠足或露營前，要為可能的意外做好準備。

為幫助森林遊客做好準備，洛縣警局搜救團隊提供了一些安全提示，包括：汽車配備防滑鍊，出門前加滿油箱；準備足夠的食物和過夜的保暖衣。天使國家森林大多數地方沒有手機 信號，因此必須讓別人知道您的行程和地點以及返回日期。此外，到了有手機信號的地方，可將手機置於飛行模式以幫助延長電池壽命。

出門前準備的應急包應包含十種必需品：地圖、指南針、個人定位信標；手電筒；冬季防嗮物品；急救包；刀；點火器；應急毯子、帳篷等；額外的食物和水以及衣服，不要獨自遠足。

一旦感覺自己迷路了，不要到處亂走，可找一個較開闊地方，應留在原地，用彩色衣服，或在泥土或雪地上寫字，以便直升機可以看見；將手機關閉飛行模式並撥打9-1-1。