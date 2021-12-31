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捐贈生命花車 器官捐贈者和接受者會面感人至深

記者丁曙／洛杉磯報導
「捐贈生命花車」乘客見面，器官捐贈者和接受者人人感動。（何譚健芬提供）
「捐贈生命花車」乘客見面，器官捐贈者和接受者人人感動。（何譚健芬提供）

連續18年參加新年玫瑰遊行慶祝活動的「捐贈生命花車」（Donate Life Float），已經成為一個向世界分享捐贈人體器官、眼睛和組織的重要舞台。2022 年元旦將有54位榮耀的乘客乘坐這輛花車向全世界亮相，他們分別是器官捐贈者和接受者以及他們的家人，給予和接受了重獲生命的珍貴禮物，感人至深，意義非凡。

佛教慈濟基金會聯絡人何譚健芬（Sabrina Ho）介紹，在54位榮耀的花車乘客中，其中有三位亞裔，他們分別是來自佛州的活體腎臟捐獻者Venerable Kumara，他是一位緬甸和尚；來自北加州的活體腎臟移植接受者德弗 (Branden Dever)，他是一位16 歲的美國菲律賓裔少年；還有一位來自北加州的柬埔寨裔妻子、母親和祖母Siwutha Meas，她是一位器官捐贈者並且挽救了數條生命。

12月30日（周四）晚在巴沙迪那希爾頓酒店（Hilton Pasadena），第一次乘坐「捐贈生命花車」的客人們，包括活體器官捐獻者、接受者和捐獻者家屬們會見，感恩捐贈者給予自己第二次生命的機會，同時嘉勉器官接受者延續生命的勇氣，場面十分感人。

2022年元旦「捐贈生命花車」的主題是「希望的勇氣」，以意大利威尼斯的聖馬可廣場（Piazza San Marco）的美麗景色為特色，向全世界宣揚捐贈器官的重要意義和延續生命的可貴。

部分器官捐贈者和接受者和家人在花車前留影。（何譚健芬提供）
部分器官捐贈者和接受者和家人在花車前留影。（何譚健芬提供）
義工裝飾花車感恩器官捐獻者。（何譚健芬提供）
義工裝飾花車感恩器官捐獻者。（何譚健芬提供）
器官捐贈接受者剪花瓣裝飾花車心潮起伏。（何譚健芬提供）
器官捐贈接受者剪花瓣裝飾花車心潮起伏。（何譚健芬提供）

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