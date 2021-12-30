確診人數太多 中美航班1月面臨全部熔斷

最近不少人因為新冠確診而不得不改簽機票。（讀者提供）

因為確診人數急劇增加，導致中美直飛航班在1月將會出現大小熔斷，目前執飛中美航線的航空公司幾乎全軍覆沒，中國國際航空洛杉磯北京 線1月會有連續四周的大熔斷，南航、東航、廈門也會有兩周的小熔斷，且不排除未來進入大熔斷階段。在美國航空公司方面，達美航空因未能應對深度清潔需求無法正常執飛，聯航是小熔斷，美國航空則還在熔斷邊緣試探。

國航洛杉磯飛北京的航班是日前熔斷最長的航班，因為航班上共有14人確診！根據中國的熔斷標準，5-9人確診為小熔斷，10-29人為大熔斷，會在入境後的第四周起暫停運行四周，因此國航面臨四周熔斷。廈門航空日前有5名旅客確診會面臨連續熔斷！東航紐約飛浦東航班會在1月初熔斷兩周、國航洛杉磯飛深圳也預計會在1月中旬熔斷兩周。

南方航空30日傳出有八人確診，導致南航1月面臨小熔斷，且在大熔斷邊緣試探。1月中國航空的表格幾乎一片熔斷的紅海，而美國方面也一樣危險，27日上海有七例美國輸入確診病例。有兩例來自23日的美國航空。而聯合航空25日飛上海的航班確診6個。美國航空是在熔斷邊緣，而聯合航空要在1月中下旬做好小熔斷兩周準備。達美航空因為機組人員不足和上海機場消毒時間的雙重壓力，每一個航班都要具體分析。

中美之間的航班本來就少，現在因為確診人數暴增，1月能正常執飛的航班所剩無幾。雪上加霜的是，根據對等原則，美國的航班熔斷也會引發其他的中國航空公司跟進一起熔斷。

一些機票業者感慨，賣票那麼多年，第一次碰到一周之內有六七個客人因為確診要改籤的狀況。業者Jay嚴表示，以中國政府的熔斷標準，現在洛杉磯出發飛中國的航線已全軍覆沒，航班上確診的人數太多，也許在飛機上或者做檢測 的時候就已被傳染了。如果入境中國時也被查出陽性，不僅要隔離，還要被送去醫學觀察，時間和金錢成本都會增加，飛機上其他人也要跟著一起做檢查。

他說，1月10日前現在還有少量超經艙和公務艙的機票，但單程價格基本在1萬元左右。估計在1月18日前，洛杉磯出發只剩下零散的航班，旅客要非常小心航班被取消或熔斷。未來美國預計也會調整入境檢測標準，目前其他地方對接種滅活疫苗的旅客實施雙核酸檢測。他認為雙核酸更好，不用做IgM抗體檢測，IgM抗體檢測轉陰時間太長。