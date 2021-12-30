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TACF與哈岡華協寒夜為警員送熱餐

哈仙達岡訊
「社區治安人人有責群組」與哈岡華人協會新年前夕寒冬送暖，給洛杉磯縣警察局工業市分局夜班警員送去熱騰騰的宵夜，感謝他們在風雨交加的寒夜堅守崗位。（方孝偉提供）
「社區治安人人有責群組」與哈岡華人協會新年前夕寒冬送暖，給洛杉磯縣警察局工業市分局夜班警員送去熱騰騰的宵夜，感謝他們在風雨交加的寒夜堅守崗位。（方孝偉提供）

「社區治安人人有責群組」（TACF）與哈岡華人協會新年前夕寒冬送暖，給洛杉磯縣警察局工業市分局每一位夜班警員送去熱騰騰宵夜，感謝他們在風雨交加的寒冷冬晚堅守崗位。

TACF協會會長孫嘉康、哈崗華協會長方孝偉律師帶領兩會理事共20人，為值班警察送去了餃子、餛飩、腸粉和熱湯等，感謝他們在不平靜的一年中始終堅守崗位，為社區治安辛苦付出，並與華人社區保持密切互動。

當晚警局執行指揮官Christina Baker感謝華人社團的熱情送暖活動，更感謝華人社區對警方的支持，他強調社區治安需要警民合作，歡迎社區隨時與警局連絡。

不少警員表示，華人社團寒夜冒雨採購熱食送到警局，讓他們吃上熱氣騰騰的點心，感受到華人社會對警員的關愛，相信以後警方與華人社區會有更好互動，聯合對抗日益惡化的治安。

近年來加州治安日益惡化，快閃搶刼、住家搶刧、砸車窗偷竊、名牌店搶刧、手機店搶劫層出不窮，哈崗華協與TACF聯手發起舆一線警察通力合作，提供及時訊息，案件發生時迅速通報，成為改善治安的有效措施。「社區治安人人有責」團隊積極扮演著縣政府、警局、華人社區橋樑的角色，歡迎民眾加入和商家支持，可電626-877-5005。

「社區治安人人有責群組」與哈岡華人協會新年前夕寒冬送暖，給洛杉磯縣警察局工業市分...
「社區治安人人有責群組」與哈岡華人協會新年前夕寒冬送暖，給洛杉磯縣警察局工業市分局夜班警員送去熱騰騰的宵夜，感謝他們在風雨交加的寒夜堅守崗位。（方孝偉提供）
「社區治安人人有責群組」與哈岡華人協會新年前夕寒冬送暖，給洛杉磯縣警察局工業市分...
「社區治安人人有責群組」與哈岡華人協會新年前夕寒冬送暖，給洛杉磯縣警察局工業市分局夜班警員送去熱騰騰的宵夜，感謝他們在風雨交加的寒夜堅守崗位。（方孝偉提供）
「社區治安人人有責群組」與哈岡華人協會新年前夕寒冬送暖，給洛杉磯縣警察局工業市分...
「社區治安人人有責群組」與哈岡華人協會新年前夕寒冬送暖，給洛杉磯縣警察局工業市分局夜班警員送去熱騰騰的宵夜，感謝他們在風雨交加的寒夜堅守崗位。（方孝偉提供）
「社區治安人人有責群組」與哈岡華人協會新年前夕寒冬送暖，給洛杉磯縣警察局工業市分...
「社區治安人人有責群組」與哈岡華人協會新年前夕寒冬送暖，給洛杉磯縣警察局工業市分局夜班警員送去熱騰騰的宵夜，感謝他們在風雨交加的寒夜堅守崗位。（方孝偉提供）
「社區治安人人有責群組」與哈岡華人協會新年前夕寒冬送暖，給洛杉磯縣警察局工業市分...
「社區治安人人有責群組」與哈岡華人協會新年前夕寒冬送暖，給洛杉磯縣警察局工業市分局夜班警員送去熱騰騰的宵夜，感謝他們在風雨交加的寒夜堅守崗位。（方孝偉提供）
「社區治安人人有責群組」與哈岡華人協會新年前夕寒冬送暖，給洛杉磯縣警察局工業市分...
「社區治安人人有責群組」與哈岡華人協會新年前夕寒冬送暖，給洛杉磯縣警察局工業市分局夜班警員送去熱騰騰的宵夜，感謝他們在風雨交加的寒夜堅守崗位。（方孝偉提供）
警員們開心享用華人社團送來的夜宵。（方孝偉提供）
警員們開心享用華人社團送來的夜宵。（方孝偉提供）

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