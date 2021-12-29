花車裝飾重返傳統 義工感恩奉獻社會

花車裝飾現場，義工數量不如上一屆多。（記者啟鉻／攝影）

2022元旦重啟巴沙迪那玫瑰花車遊行 ，超過40輛花車的裝飾已進入最後階段。義工隊伍中有華裔 家庭和華裔高中生，還有接受器官捐贈年輕人為感恩來裝飾花車，大家都為重返傳統生活心情喜悅。據了解，本屆玫瑰花車裝飾材料也受到供應鏈 緊張、物價上漲的影響。

做義工感恩新生命

2022年玫瑰花車遊行將有43輛花車亮相，其中與一輛Donate Life花車凸顯了生命意義，主題是「希望勇氣」（Courage of Hope）。29日一位來自聖荷西市、曾經接受腎臟移植的年輕人布蘭迪，第一次參與花車裝飾，他來自一個菲律賓裔家庭，與他一起來到裝飾工廠的還有其父母親。

布蘭迪表示，由於疾病困擾，幾乎對生命失去希望。不過他很幸運，在兩個月裡就等到腎臟捐贈，讓他獲得新生命。他說，捐贈器官的人們才是英雄，他懷著感恩的心來從事義工，並希望能與捐贈者見面。

替過世友人做義工

義工中也有希望發揮餘熱、能繼續為裝飾花車出力的年長者。年逾八旬Mary Kay來自南加一個城市，她是第二次參加花車裝飾義工，同時她也是當地花車俱樂部成員。元旦花車遊行時，她也會站在花車上向街道兩旁民眾招手致意。她說，到了2022年3月就滿82歲，參加花車遊行是給自己的生日禮物，但自己的時間也不多了。她很感慨，在2020元旦玫瑰花車遊行前，與她一起前來裝飾花車的老朋友們，有人因為染疫離世。她說，這次參加義工裝飾，也是帶著老朋友的希望，代表離世的義工老朋友們一起做義工。

華裔媽媽為義工自豪

來自托倫斯市的陳太太與子女三人前來做裝飾義工。她說，兒子已經有三年從事花車裝飾經驗，而女兒是第一次來。2021年元旦花車遊行暫停，令她一家感到很失望，但可以理解。現在花車遊行恢復，所以她與子女早早報名參加。陳太太說，子女參加裝飾花車，可以學到很多經驗，尤其是當全家參與裝飾的托倫斯市花車出現在遊行隊伍中時，心情非常高興，也很驕傲，很自豪！

華裔學生做義工受益多

艾爾蒙地市Arroyo High School三名華裔女生參加裝飾，她們是蔡妙娛、遊子緹、葉穎詩，其中蔡妙娛、遊子緹都有過兩次以上花車裝飾經歷，葉穎詩則是第一次參加。對於這次義工經歷，她們為自己參加社區服務加分，對於申請大學在社會服務項目有幫助。另一方面，她們也認為參加花車裝飾當義工，可以豐富人生閱歷、培養團隊精神，以及認識到更多熱愛從事義工的朋友。

花車裝飾材料受供應鏈、物價影響

從花車裝飾現場看，義工人數明顯少於上一屆花車，有工作人員稱主要是在Fiesta Parade Floats花車工廠裝飾的花車數量少於上一屆。也有義工表示，或許一些人擔心疫情感染，不得不取消了行程。據記者觀察，雖然組織者對來訪者避疫規定要求很嚴格，比如必須帶雙層口罩，但現場少數工作人員並未戴口罩，令一些義工感覺困惑。

也有工作人員表示，本屆玫瑰花車裝飾使用材料同樣受到物流供應鏈緊張、物價上漲影響，所以原本應該送達的材料尚未到貨，若細心觀察，可以看到本屆裝飾材料品類不如上一屆豐富多樣，所以作業時應避免任何浪費。