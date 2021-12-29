華航花車環島騎行 宣揚台灣熱帶水果波霸奶茶

巴沙迪那市的花車工廠一片忙碌熱鬧的景象。（記者李雪／攝影）

巴沙迪那市的花車工廠29日一片忙碌熱鬧的景象，洛杉磯 華僑文教中心青年文化志工團(FASCA-LA)學員及家長約45人冒雨前往工廠，為參加元旦玫瑰遊行 的中華航空公司花車裝飾鮮花。

（影音來源：記者李雪）

29日下午天降大雨，花車工廠的戶外場地不能使用，所有花車團隊都擠在室內的工廠中。參加華航花車裝飾的青年志工們熱情很高，說笑間將真的菠蘿皮貼在大的菠蘿模型上。本地華裔少女Sarah范和好友Athena忙著給花車上巨大的波霸奶茶杯貼上黑色和奶茶色的芝麻。兩位少女表示隨父母回過台灣，平時也很愛喝波霸奶茶，參與製作這麼可愛的形象非常開心，表示一定要拍照給同學看。

這次華航的花車主題「環台灣騎行」（Biking Around Taiwan），自行車愛好者一家四口帶著狗狗，騎著三人單車帶拖車，在春暖花開的時節環遊島嶼的生動圖景。在主體自行車的周圍，則有豐富元素展現了台灣特色，包括招牌美食菠蘿、芒果、香蕉、滷肉飯和舉世聞名的波霸奶茶。而參加志工的大多是海外台裔年輕人，能參與製作載有巨大的滷肉飯和波霸奶茶的花車，更能連結自己的根源文化。

洛杉磯華僑文教服務中心副主任廖儷雲也到場問候忙碌中的志工。她表示台灣的特色是多元文化，讓主流社會看到台灣的特色的單車、小吃都是很好的宣傳機會。她很開心這些同學可以認識台灣文化，同時向主流社會推薦，幫台灣發聲，擴展台灣的能見度。

洛杉磯靑年文化志工團的諮詢導師楊賢怡則表示，自2017起即參與此項活動，學員在義工活動中學習展現自我，培養團隊默契與合作，增長見識，體驗豐富的多元文化。歷年來其他的志願團體均以中老年人社團為主，而本團團員均係高中生年約14至18歲，工作效率高，為裝飾遊行花車注入了青春氣息。

他還表示，今年因疫情 影響，志工人數減少很多。又因須配合各式花卉、植物的保鮮期，僅有六個工作天，需在12月31日中午前完工，時間緊迫。他鼓勵青少年志工們發揮協作精神，在指定時間內能裝飾完成。

第133屆玫瑰大遊行的主題是「夢想、相信、成就」（Dream. Believe. Achieve.）。元旦當天，將有數十輛商用、非商用和自製花車將與20個遊行樂隊、18個馬術隊和乘坐老式汽車的貴賓，沿著巴沙迪那市歷史悠久的科羅拉多大道行駛5.5哩。