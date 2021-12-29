華埠國泰公寓查出355個問題區 管理者明年走人

華埠國泰老人大廈老人排隊等電梯 （記者王珂╱攝影）

唐人街華埠 公平發展會（CCED）稱近日獲得洛杉磯 市住房局系統性法規執行計畫 (SCEP) 檢查報告，稱洛杉磯市華埠國泰老人公寓（Cathay Manor Senior Citizen Building）存在355個區域違規問題，而管理者蔡啟光（Don G. Toy）稱2022年離職。

洛杉磯市住房局表示，在2021年12月13日至16日期間檢查了整棟大樓的270個單元，結果很糟糕，存在355個區域違規問題。在2012年檢查中發現7個問題區域，2017年檢查中發現40個違規區域。一個區域可能代表一個庭院、一個單獨的公寓單元或者是一個存儲區，而這次檢測 結果顯示了國泰老人公寓建築惡化程度嚴重。

洛杉磯中華總商會主席莊佩源說，這次檢查了每一個單元，幾乎每一戶裏面都有問題，有的非常嚴重，還有蟑螂、老鼠等一些很嚴重的問題並沒有詳細寫在報告內，總之非常糟糕。

唐人街華埠公平發展會稱，洛杉磯市住房局的檢查結果表明，在蔡啟光和前任大樓女經理的管理下，老人公寓情況變得很糟糕，直到前任女經理去世，租戶們才知道他倆原來是夫妻關係。「蔡啟光夫婦一個是老闆，一個是經理，在接受政府補助、收款和維修服務中沒有任何透明度，所以居民要求查賬。」唐人街華埠公平發展會說。

調查結果出來後，蔡啟光告訴公寓建築工作人員，他只會工作到2021年12月底，從2022年1月起不再上班，但沒有詳細說明他被解雇的原因，也沒有交代後續的管理作業。一些租戶推測蔡啟光可能會搬家，或者是聘請了另外一家管理公司，但租戶稱期望有一個交代和說明。