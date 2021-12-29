我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州新冠單日確診近7萬 每日死亡數首次接近100

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

小型商務機墜毀聖地牙哥 遇難者身分確認

記者啟鉻／聖地牙哥綜合報導
遇難者之一空中應急護士沃德（左）。（海岸消防員協會）
遇難者之一空中應急護士沃德（左）。（海岸消防員協會）

南加州一架小型商務飛機在27日（周一）晚自橙縣起飛後不久，墜毀在聖地牙哥縣艾爾卡洪市（El Cajon ）一個居民區街路上，爆炸起火，機上四人無一生還。據NBC29日消息，經證實，兩名女性死者屬空中應急護理人員，另外兩人是機務人員。

四名死者中兩名護士，分別是沃德（Tina Ward）和根茨（Laurie Gentz），來自空中應急公司Aeromedevac，總部設在艾爾卡洪市。其中沃德在不久前與一名消防局退休局長結婚。當地海岸消防員協會（Oceanside Firefighters Association）在社交媒體Instagram發布聲明，向沃德表達哀悼。另一機構國際急救與護理員協會（IAEP）也在臉書發文，證實在該協會地方分會主席根茨也在此次墜毀事故中不幸遇難。

據先前媒體報導，這架Learjet35小型商務飛機27日晚約7時15分在艾爾卡洪市東部Bostonia地區墜毀。事故發生前，該飛機自橙縣聖塔安那市John Wayne機場起飛，準備降落在聖地牙哥縣Gillespie Field機場。事故發生後，消防員赴現場救援，沒有找到生還者。據稱飛機上有四人，包括駕駛及乘客。

聖地牙哥 機場 橙縣

上一則

新風暴元旦前夕降臨 為南加帶來豐沛雨雪

下一則

世界整點快訊╱川粉不該暴動？納瓦羅：壞了完美計畫

延伸閱讀

南加小飛機墜毀 4人遇難

南加小飛機墜毀 4人遇難
南加小飛機墜毀四人遇難

南加小飛機墜毀四人遇難
近日大跌 預示觸底反彈在即

近日大跌 預示觸底反彈在即
美股最錢線／那指100換血 Palo Alto看好

美股最錢線／那指100換血 Palo Alto看好
「男友1秒就不見了」龍捲風重襲梅城 宛如驚悚片

「男友1秒就不見了」龍捲風重襲梅城 宛如驚悚片
大都會國際兒童事工 送法拉盛孩子350份聖誕禮物

大都會國際兒童事工 送法拉盛孩子350份聖誕禮物

熱門新聞

達美航空27日表示，空中返航的原因與上海機場疫情新規有關。（讀者提供）

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

2021-12-27 16:28
12月22日從西雅圖飛上海的航班，飛行6小時後，航班突然空中折返，飛回西雅圖。（視頻截屏）

華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票

2021-12-26 18:51
洛杉磯市警察在北好萊塢Burlington百貨店射殺一名攻擊性嫌疑人，同時誤殺一名在更衣室的14 歲女孩。(Associated Press圖片)

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

2021-12-24 14:53
富人防搶保命奇招頻出。

世說新聞╱戴假勞力士急購防彈車 富人花式守財保命

2021-12-24 15:37
王力宏形象崩壞，有大媽粉氣到失聯。

世說新聞╱王力宏形象崩壞 大媽粉氣到失聯

2021-12-22 17:20
12月22日從西雅圖飛上海的航班，飛行6小時後，航班突然空中折返，飛回西雅圖。（視頻截屏）

飛6小時折返美 華人重搶高價到上海機票 面臨再次複雜檢測 回鄉路坎坷

2021-12-27 02:20

超人氣

更多 >
「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋

「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋
CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高
日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神

日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神
單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟
Omicron是不同的疾病？牛津專家：高死亡率已成歷史

Omicron是不同的疾病？牛津專家：高死亡率已成歷史