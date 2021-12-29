小型商務機墜毀聖地牙哥 遇難者身分確認

遇難者之一空中應急護士沃德（左）。（海岸消防員協會）

南加州一架小型商務飛機在27日（周一）晚自橙縣 起飛後不久，墜毀在聖地牙哥 縣艾爾卡洪市（El Cajon ）一個居民區街路上，爆炸起火，機上四人無一生還。據NBC29日消息，經證實，兩名女性死者屬空中應急護理人員，另外兩人是機務人員。

四名死者中兩名護士，分別是沃德（Tina Ward）和根茨（Laurie Gentz），來自空中應急公司Aeromedevac，總部設在艾爾卡洪市。其中沃德在不久前與一名消防局退休局長結婚。當地海岸消防員協會（Oceanside Firefighters Association）在社交媒體Instagram發布聲明，向沃德表達哀悼。另一機構國際急救與護理員協會（IAEP）也在臉書發文，證實在該協會地方分會主席根茨也在此次墜毀事故中不幸遇難。

據先前媒體報導，這架Learjet35小型商務飛機27日晚約7時15分在艾爾卡洪市東部Bostonia地區墜毀。事故發生前，該飛機自橙縣聖塔安那市John Wayne機場 起飛，準備降落在聖地牙哥縣Gillespie Field機場。事故發生後，消防員赴現場救援，沒有找到生還者。據稱飛機上有四人，包括駕駛及乘客。