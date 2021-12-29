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新風暴元旦前夕降臨 為南加帶來豐沛雨雪

記者王珂／洛杉磯綜合報導
洛杉磯大雨天氣 （記者王珂╱攝影）
洛杉磯大雨天氣 （記者王珂╱攝影）

本周第二場風暴預計12月29日(本周三)襲擊南加州，並且帶來更多的降水和降雪

國家氣象局（National Weather Service in Oxnard）表示，12月29日早上，一個低壓槽將穿過加州中部和南部，四個縣都會有大範圍降雨，包括洛杉磯縣、范杜拉縣等，元旦將為南加地區送上降雨作為迎新年大禮。

美國國家海洋和大氣管理局的天氣預報中心發佈了29日晚洛杉磯縣東部降雨過多的風險提示，目前的模型表明，大部分雪和雨都將落在聖蓋博山脈上，預計會有2到5吋。

氣象局表示：「以前的冬季風暴多半會在洛杉磯縣以北，但這次的氣象預報顯示降水可能會集中在范杜拉縣和洛杉磯縣。目前降雨的時間和降雨量仍存在很大的不確定性，但洛杉磯縣最近發生火災區域的居民應該關注最新的預測。泥漿和泥石流可能會聚在一起引發災害」。

氣象預報沿海和山谷地區的降雨量為1至3吋，聖塔芭芭拉縣和范杜拉縣的山區降雨量為1.5至2吋，該地區還可能在高海拔地區看到大量降雪。氣象預報表示，雪量將在29日早上增加，海拔高度為4,500至5,000英尺。

預報員說：「29日晚上，聖蓋博山脈可能會下大雪，聖塔芭芭拉縣和范拉縣可能會降雪6到12吋。朝南山坡的降雪量可能高達18吋，而聖蓋博山脈5,000呎以上的降雪總量可能在12到36吋之間。」

除此之外預報員稱，橙縣沿海地區的降雨量可能高達2.5吋，6,000呎以下的山區降雨量可能高達6吋，每小時可能有0.6到0.7吋的降雨量。

洛杉磯雨夜 （記者王珂╱攝影）
洛杉磯雨夜 （記者王珂╱攝影）

洛杉磯 降雪 聖蓋博

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