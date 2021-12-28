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看玫瑰花車遊行 主幹道旅館訂滿

記者張宏／巴沙迪那報導
在靠近遊行隊伍後半段區域的Travelodge原先是華人業者，如今改換門庭印度人成為這裡的老闆。（記者張宏／攝影）
在靠近遊行隊伍後半段區域的Travelodge原先是華人業者，如今改換門庭印度人成為這裡的老闆。（記者張宏／攝影）

巴沙迪那（Pasadena）玫瑰花車遊行，2021年元旦因新冠疫情中斷，2022年元旦回歸，遊行主幹道科羅拉多大道（Colorado Boulevard）兩旁的旅館再次迎來旺季。不過經歷兩年疫情煎熬，一些旅館已易主或歇業、住宿房價上漲、客源暫時還無法恢復到2019年火爆狀況。

在靠近遊行隊伍後半段區域的Travelodge原先是華人業者，如今改換門庭印度人成為老闆。旅館員工表示，這裡的房間12月30日到明年1月1日三天房間已全部訂滿，三晚的房價是1200元，一晚的房價是400多元，這個價格比平時的房價要貴一些。來這裡看花車的房客有本地人也有其他州來的遊客，經過兩年的疫情，雖然三晚價格比2019年要便宜一些，但是能恢復到客滿的程度也看到了希望，相信明年能恢復正常。

在Travelodge隔壁的Rose Inn房間也已訂滿，12月31日只有一間空房。一名員工表示，現在只剩有一間大床的客房，一晚價格是499元。最近入住的客人多數是來這裡看玫瑰花車遊行的，且這個時段訂旅館要求至少住三天以上。

佔據玫瑰花車遊行隊伍路線前端的dusitD2 Hotel Constance酒店，一度是觀看玫瑰花車的最佳地點，酒店所屬的誠保利集團從2013年到2018年連續五年參加玫瑰花車遊行，其打造的花車也多次獲得組委會大獎。酒店還有專門的包房露台和席位讓客人觀賞玫瑰花車遊行。但是礙於今年預訂情況不佳及其他財務原因，該酒店暫時停業且準備出售。

南加旅館同業公會會長李德揚表示，玫瑰花車遊行沿線好幾個華資酒店都賣掉了，不過這些華人業者都是很早以前買的，所以賣的價格都是賺錢的。2020年元旦本來台灣北一女要來，但是最後因為疫情取消，2022年元旦台灣也沒有學校樂儀隊來參加玫瑰花車遊行。

以往也有旅行社組織遊客觀看花車遊行，但當下礙於疫情也暫時擱置。旅行社業者Tim周表示，從前是安排中國遊客在元旦觀看花車遊行，現在沒有中國遊客，本地客人不少人都看過花車遊行，沒看過的也只需要旅行社提供大巴接送服務，油價上漲且利潤有限，所以不打算組織類似的一日遊。

Rose Inn目前12月31日只有一間空房。（記者張宏／攝影）
Rose Inn目前12月31日只有一間空房。（記者張宏／攝影）

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