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中華孔教學校謝師宴表彰優秀老師

洛杉磯訊
中華孔教學校舉辦謝師宴，表彰優秀老師。李健民（左一）、司徒展環（右一）功成身退。（主辦單位提供）
中華孔教學校舉辦謝師宴，表彰優秀老師。李健民（左一）、司徒展環（右一）功成身退。（主辦單位提供）

羅省中華會館轄下的中華孔教學校為感謝教職員的辛勞貢獻，校董會會長司徒展環、副會長李健民26日晚連同各校董，自費宴請該校教職員及熱心捐款的僑團首長，感謝大家為中華文化及教育事業所作出的貢獻；並向優秀老師頒發表揚獎，感謝他們作育英才的貢獻。

會長司徒展環表示，作為非營利教育機構，羅省中華孔教學校隸屬中華會館校董會管理，自1952年建校以來，服務華埠社區，教授中文和傳播中華文化；學生包括華裔及其他族裔，除了中文班與課後功課班，近年更開辦各項才藝興趣班如舞蹈班、繪畫班、鋼琴班及英文數學補習班等。亦因應中文學習市場的需求增大，為使中文教學與當前美國主流中文教學接軌，該校還開設有中文SAT模擬考試課程和中文AP課程，幫助學生提高學分進入理想大學。

副會長李健民表示，過去數十年農曆新年都由龍岡親義公所名義軒瑞獅團為學校籌款，補助學校的經費開銷。過去兩年因疫情停辦了舞獅籌款，收入全無，只能向僑界募捐，幫助學校度過艱難時期。兩年以來共進行了兩次募捐活動，其中第二場經過大家努力共籌得46,450元，當中呂榮芳伉儷及李令石伉儷各捐一萬元，黃大仙教育基金5000元，李寶倫及張麗卿各捐2000元，華埠爆竹賽跑捐助1700元，吳健夫人及保安堂各捐1000元等。

         

教育 華埠 疫情

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