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南加嬰兒可卡因檢測呈陽性 五口之家失踪

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
Luis Avalos 和 Arely Anaya帶著孩子離家出走。（CBSN）
Luis Avalos 和 Arely Anaya帶著孩子離家出走。（CBSN）

洛杉磯市太陽谷（Sun Valley）的一名嬰兒，在出生的第一天被檢測出可卡因呈陽性，不久後全家五口全部失踪。洛杉磯市警局(LAPD)正在尋求公眾幫助，尋找父母和三個年幼的孩子。

洛市警局在一份新聞稿中表示，兒童和家庭服務部 （DCFS）工作人員28日（周一）向警方通報，這個五口之家因面臨疏忽和濫用毒品的調查而失踪。當局正在尋找Luis Avalos 和 Arely Anaya夫婦，他們帶著三個孩子逃離了太陽谷的家，分別是5 歲的King Anaya、4 歲的Prince Anaya 和 3 周大的Legend Avalos。

調查人員說，就在最小的孩子 Legend 出生的那一天12月2日，母親Arely Anaya 和這個孩子都被檢測出可卡因呈陽性。兒童和家庭服務部收到陽性測試通知後，在12月上半月多次聯繫這個家庭。當父母意識到他們的三個孩子將被政府部門帶走受到監護時，他們不再接聽電話，敲門也沒有任何回應。

警方28日來到這個家庭位於太陽谷的住址 Haddon Avenue 8900 街區時，這個五口之家包括父母和三個孩子都已經消失。目擊者告訴調查人員，父母因擔心孩子被帶走，已於12月23日離家出走，目的地可能是內華達州的里諾（Reno）。

洛杉磯警局發布了這一對父母的照片，希望公眾能幫助找到他們。任何有信息的人都可以撥打 818-756-8861 聯繫警察局，不願透露姓名的人可以撥打滅罪熱線 800-222-8477。

洛杉磯 檢測 警察

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