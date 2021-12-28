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南加小飛機墜毀四人遇難

記者啟鉻／橙縣綜合報導
南加發生小型商務飛機墜毀，機上無人生還。（KTLA）
南加發生小型商務飛機墜毀，機上無人生還。（KTLA）

據KTLA5電視頻道28日報導，南加州一架小型商務飛機27日晚自橙縣起飛後不久，墜毀在聖地牙哥縣艾爾卡洪市（El Cajon）一個居民區街路上，發生爆炸起火，機上四人無一生還。居民區沒有人受傷。聯邦航管機構調查人員稱，飛機墜毀原因正在調查中。

聖地牙哥縣警局官員表示，飛機於27日晚約7時15分在艾爾卡洪市東部Bostonia地區墜毀後，消防員赴現場救援，沒有找到生還者。據稱飛機上有四人，包括駕駛及乘客。

據報導，28日上午，聯邦航空管理局（FAA）、全美交通安全委員會（NTSB）開始對這起墜毀意外調查。在當地機構配合下，需要確認機上乘客身分、是否在墜毀時有生還可能。同時，聯邦航管調查人員初步提供一些事故線索。

FAA發言人表示，事故飛機是一架Learjet35小型商務飛機，墜毀前自橙縣聖塔安那市John Wayne Airport起飛，準備降落在聖地牙哥縣Gillespie Field Airport，機上有四名乘客。在事故調查時，NTSB負責提供所有更新資訊，FAA與NTSB均尚未確定死者身分。截至28日上午，尚未發布死者進一步消息。

NTSB發言人表示，超過兩名調查人員於28日晚些時候到達事故現場，當地相關機構將提供有關死者資訊。據報導，由於突發事故，社區一棟民宅遭損毀，輸電線纜掉落，導致當地超過2500用戶停電。事故中地面無人受傷。

聖地牙哥 橙縣 加州

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