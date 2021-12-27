華人回國太難 飛機折返 三遇航班取消 暴雪還遭車禍

華人和孩子26日晚從西雅圖到舊金山的路上遭遇車禍，在冰天雪地裡等了三個多小時。（顧彬彬提供）

回國難已成為在美華人的共識，每個華人回國都有不同遭遇，而T先生的回國經歷足可以拍一部「人在囧途」的電影。日前他帶著一名未成年孩子先從加勒比海牙買加出發，經由美國飛中國，但先後多次遭遇航班取消、飛行一半又返回美國、改簽航班再次取消、高價搶機票、暴風雪中遇車禍等一系列不可以思議的經歷，如今故事還在進行中，T先生和孩子是否能順利回國還未可知。

影音來源：顧彬彬提供╱記者邵敏後製

洛杉磯旅遊業內人士顧彬彬負責安排T先生從美國飛中國的行程，他見證了整個過程。 T先生帶著朋友的孩子，12月19日從牙買加出發，經邁阿密轉機來到西雅圖 ，他們準備搭乘21日西雅圖飛上海的達美航空DL287航班，但就在起飛前，T先生得到航班被取消的通知，臨時改為22日起飛。

DL287航班22日飛了六個小時後，空中折返回到西雅圖。（顧彬彬提供）

讓T先生沒有想到的是，DL287航班在22日的飛行過程中，飛了六個小時後，竟然空中折返回到西雅圖，航空公司當時並未告知航班折返的具體原因。一頭霧水的T先生只想趕緊回國，他立即改簽23日航班，卻沒料到再次收到航班被取消的消息。

一籌莫展的T先生只能帶著孩子滯留在西雅圖酒店，身在洛杉磯的顧彬彬遙控聯繫，幫助T先生購買回國機票。顧彬彬說，當時美國各地飛上海的機票一下子瘋漲，T先生最終在網上搶到了12月29日從舊金山 飛上海的兩張高價機票，單程經濟艙的價格每張為6000多元。

重新買好回國機票後，T先生又趕緊訂下26日晚從西雅圖飛舊金山的航班，但Omicron變種病毒導緻美國境內航班大面積取消，其中也包括T先生飛舊金山的航班。 26日晚，T先生臨時決定讓顧彬彬幫忙叫出租車，準備連夜從西雅圖開到舊金山。顧彬彬說，「我當時就勸他不要開夜車，因為下雪沿路都是山路，1300多公里的路途非常危險，但他很固執，一定要租車。」

T先生當時出價2500美元自己臨時租到一部商務車，帶著孩子開始暴風雪中的連夜行程。 26日晚8時30分左右從西雅圖出發，一個多小時後，顧彬彬接到T先生的信息說撞車了，「我趕緊問有沒有人員受傷，所幸人平安無事，客人說路上雪非常厚，地面結冰導致車滑，商務車撞到其他車輛，右前方全部被撞壞。」

因為下大雪，當晚事故發生地大多被封路，T先生和孩子在冰天雪地裡足足等了三個多小時，期間警察前來救援，幫助叫了一輛出租車，送他們趕到最近的波特蘭機場 。顧彬彬說，「天寒地凍，三個多小時一直在冰天雪地中，我一直發消息讓他們一定注意保暖，保重身體。」

趕到波特蘭機場後，T先生訂到最近飛舊金山的航班，是28號早上7時的飛機。因滯留美國多日，之前的雙檢測、健康碼都已過期，需要重新再做。顧彬彬說，「我已安排司機28日上午去舊金山機場接機，趕緊送他們到指定實驗室做病毒檢測，應該當晚能出報告，希望不影響第二天29日飛上海的航班。」

記者截稿前，T先生和孩子還滯留在波特蘭機場附近，等待第二天飛舊金山的航班，希望他們能順利回國，早日與家人團聚。