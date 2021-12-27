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玫瑰花車搶先看 志願者自費住旅館也要參與裝飾花車

記者王若然／阿蘇薩市報導
志願者正在裝飾大象。（記者王若然／攝影）
志願者正在裝飾大象。（記者王若然／攝影）

元旦將近，象徵著新年到來的巴沙迪那玫瑰花車遊行也將在2022年重返舞台。27日花車正在緊鑼密鼓準備中，其中少不了近千位花車裝飾志願者的努力。有華裔志願者因住家離的遠，甚至自費在附近住旅館幫忙裝飾花車。

（視頻來源：記者王若然）

華裔Wanda Miller是位「資深」的花車裝飾志願者。她從26日開始在阿蘇薩（Azusa）「Fiesta Parade Floats」工廠內幫助凱瑟醫院（Kaiser Permanente）裝飾花車，她將一直工作至30日。Wanda Miller說，自己以前凱瑟醫院醫療團隊研究員，在醫院工作了37年，目前已經退休。她這是第13年為醫院自願裝飾花車。

凱瑟醫院今年的花車主題是「一個更健康的未來」。花車造型為幾個小朋友學習、研究，在暢想未來。他們分別代表未來醫師、護士、研究員和發明家。27日下午，Wanda Miller負責將其中一個「試瓶」塗滿花瓣和大米。她說，這可能需要兩個小時完成。Wanda Miller家住橙縣森林湖（Lake Forest）。因路途較遠，她乾脆在花車裝飾廠所在的阿蘇薩市訂了幾天酒店，方便她每天來裝飾花車。她表示自己是凱瑟醫院的老員工，對醫院很有感情，因此想做醫院花車裝飾的志願者，出一份力。

當天位於阿蘇薩工廠內共有六輛花車正裝飾中，每個花車都初具規模，志願者們目前在忙著為他們塗上大米、種子等包裝材料。除了凱瑟醫院的花車，還包括托倫斯市的「自然化身」花車，主體是呼籲保護野生動物。花車造型有非洲象，雪豹、鯪鯉等即將滅絕的動物，周圍配有各種花簇。其中大象將被裝飾有香蔥、罌粟籽等植物。

其他花車還包括「愛滋健康呵護基金會」的「讓全世界施打疫苗」花車，UPS「升起，發光，讀書」花車，「捐贈生命」機構的「從勇氣到希望」主體花車。「路易斯安那旅遊」（Louisiana Travel）的「充實靈魂」（Feed Your Soul）主體花車。這六座花車均由「Fiesta Parade Floats」打造。

根據巴沙迪那玫瑰花車遊行的規定，所有花車必須都由環保的自然物質如大米、種子或花朵構成。花朵有一定保質期，因此都在最後一、二天時再粘上去。不過所有花車最晚都必須在30日完成，31日即為評審日。

由於新冠病毒大流行肆虐，去年玫瑰花車遊行活動被取消，今年的第133屆玫瑰花車遊行如期舉行。因疫情未散，今年遊行主辦單位公佈了新的「三無」觀賞政策，即「無篝火、無帳篷、無未接種疫苗者」。傳統上，每年都有幾十萬觀眾會在科羅拉多大道兩側安營紮寨，觀賞花車、樂隊等遊行表演。巴市警察局此前表示，警察要求當地民眾和外州遊客們都要輕裝簡行，該區域將有2000名警務和保安人員在大街上巡邏。

32--「愛滋健康呵護基金會」的「讓全世界施打疫苗」花車。（記者王若然／攝影）
32--「愛滋健康呵護基金會」的「讓全世界施打疫苗」花車。（記者王若然／攝影）
志願者Wanda Miller和她身後的凱瑟醫院花車。（記者王若然／攝影）
志願者Wanda Miller和她身後的凱瑟醫院花車。（記者王若然／攝影）
31--UPS「升起，發光，讀書」花車。（記者王若然／攝影）
31--UPS「升起，發光，讀書」花車。（記者王若然／攝影）

遊行 警察 疫苗

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