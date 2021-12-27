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美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

本報記者／洛杉磯報導
達美航空27日表示，空中返航的原因與上海機場疫情新規有關。（讀者提供）
達美航空27日表示，空中返航的原因與上海機場疫情新規有關。（讀者提供）

達美航空12月22日從西雅圖飛上海的航班，空中飛行六小時後，卻突然掉頭返航，飛回西雅圖，返航原因眾說紛紜。達美航空27日（周一）發表聲明，空中返航的原因與上海機場疫情新規有關。

達美航空DL287原定於12月21日從西雅圖飛往上海，臨時取消改到22日起飛。六個小時後，航班飛過白令海峽，進入俄羅斯領空時突然掉頭返航，飛回西雅圖。此舉導致眾多回鄉華人措手不及，至今仍滯留美國境內，同時面臨簽證、健康碼、雙檢測等過期的尷尬境遇。

達美航空公司27日表示，航班空中折返，是因為目的地上海機場新的疫情消毒要求導致。一份電子郵件聲明稱，上海浦東國際機場的疫情新規需要大幅延長航班的地面時間，達美航空在運營上不可行。因此航班在飛行過程中臨時決定返回出發地。

據相關人士介紹，許多航空公司目前飛中國的航線，為規避入境隔離，一直採用三套機組的辦法，比如達美航空DL287，計劃先從西雅圖飛到首爾，該航班上的機組人員A將被替換成首爾的機組人員B，之後再飛上海，按照規定，機組人員B在中國不入境，不下飛機，因此無需在當地隔離，短時間內返回首爾，之後再替換成機組人員C，返程回美。

一名不願透露姓名的業界人士稱，達美航空DL287此次飛上海，就是因為上海機場提高了對入境飛機的消毒殺菌要求以及時間，達美航空無法滿足升級後的要求；同時因為額外的消毒殺菌時間，導致首爾至上海的備用機組工作時間超時，機組拒絕服務，因此達美航空不得不決定空中折返，取消飛行。

此前關於這趟航班半途折返的原因眾說紛紜，一種說法是達美航空補班以後沒有得到申請入境中國的許可，還有一種說法是達美機組想回美國過聖誕，因此拒絕執飛。如今達美航空的官方聲明，也暫時讓坊間各種猜測消停。

據台灣中央通訊社報導，台灣的兩家航空公司，中華航空和長榮航空，最近幾天都減少了飛往上海浦東國際機場的航班數量，理由是新的消毒程序需要更長的時間才能完成。長榮航空將暫停從兩個城市飛往上海的航班至 2 月 3 日，華航將暫停從一個城市飛往上海的航班至 1 月底，並減少另一條航線的航班數量。

機場 西雅圖 疫情

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