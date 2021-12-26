橙僑中心「海外僑青『看見臺灣』聯誼交流餐會」

橙縣華僑文教服務中心19日舉辦「海外僑青『看見臺灣』聯誼交流餐會」。（橙縣華僑文教服務中心提供）

橙縣 華僑文教服務中心19日舉辦「海外僑青『看見臺灣』聯誼交流餐會」，邀請橙縣及聖地牙哥地區僑務榮譽職人員、僑團負責人及僑青進行歲末聯誼，並對僑界人士一年來協助推動僑務的熱忱貢獻表達由衷感謝。

橙僑中心主任蔣翼鵬開場致詞表示，從2020年全球爆發新冠疫情以來，僑務工作推動雖多所考驗，所幸在僑務榮譽職、僑團及僑胞的支持下，僑務工作依然蓬勃推動，在此要特別致上衷心感謝。經過近兩年的成功「抗疫」，好不容易大家才能在2021年歲末聚會，希望大家都能充分享受這個難得的相聚，為2021年留下難忘的美好回憶。

當天僑務委員張德芝、僑務委員暨FASCA海外青年文化志工協會橙縣分會諮詢導師張珮鑾、僑務委員杜武青的夫人張林以及僑務諮詢委員許清松亦分別上台致詞，分享2021年感言，並向出席來賓致上2022年的新年祝福。

在進行聯誼午餐會之前，參加人員共同觀賞聞名全球紀錄片「看見臺灣」，該片由導演 齊柏林生前執導。午餐結束後，蔣翼鵬主任代表僑務委員會委員長童振源致頒感謝狀，感謝童振源9月初訪問橙縣熱心接待的僑務委員張德芝及張珮鑾、僑務諮詢委員許清松。同時，蔣翼鵬也代表駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長黃敏境致頒感謝狀，感謝於駐洛杉磯經文處110年雙十國慶餐會致贈花籃的僑務委員張德芝、杜武青及張珮鑾、僑務諮詢委員邱垂煌及林翠雲、僑務顧問蔡玟慧及陳啟耕。