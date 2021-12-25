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華人閤家團聚 疫情下聖誕節倍溫馨

記者楊青／洛杉磯報導
柯汶納周先生家的三代同堂的聖誕團聚，其樂融融。（周先生提供）
柯汶納周先生家的三代同堂的聖誕團聚，其樂融融。（周先生提供）

連日的冬季暴風雨為南加州帶來一個灦潤的聖誕節。不少華人家庭三代同堂，或呼朋喚友，或鄰居街坊團聚過節，佳餚美食，還有家庭音樂和才藝表演，孩子們玩遊戲拆禮物，大家圍爐閑話家常，雖然是洋節，但入鄉隨俗的華人照樣過得滋味十足。

柯汶納Joseph周和太太為迎接三家親朋好友十多人的聖誕團聚，準備工作在聖誕節大清早全部就緒，三代同堂的三戶人家，疫情20個月以來第一次團聚。

「這是我們家疫情以來最大的聚會」，周先生說，兩年來疫情嚴峻，加上年紀大，家人和朋友都非常小心防疫，沒有聚會，家裏冷清許多，所以今年聖誕節的大團聚期待已久。年過七旬的周先生，兩個月前就開始給兩個可愛的外孫女採購聖誕玩具和裙子，給女婿準備了嶄新的夾克，為家人和朋友每一個人準備的禮物，擺滿聖誕樹下。為迎接客人，周先生一個月前就開始和老伴一起張羅挂彩燈，特別從Costco買回五呎長桿，將彩燈挂到樹上，屋裏屋外裝扮得燈火輝煌。平安夜，老兩口還專賣開車到蒙特利公園市買菜買肉，到洋人超市購買孩子們和親家母最喜歡的蘋果派，到華人店購買朋友最喜歡的中式蛋糕、點心和烤鷄烤鴨，「聖誕節就是要讓家人和每一個來賓有高興」。

十多客人在聖誕節午後如期來到周先生家，美味擺滿餐桌，中式西洋，滿屋飄香，滿屋笑語。

30多年前從上海來美留學，畢業留美工作，在洛杉磯和紐約的學區和教育部門工作大半輩子，周先生表示，一場疫情，自己和家人都更加珍惜親情和友情，珍惜每一天的日子。他本來住在格蘭杜拉，退休之後在柯汶納買了新房子，鄰居們來自五湖四海，有孟加拉的、尼日利亞的、越南的、還有香港的，社區多元又友好，逢年過節大家常來常往，周太太每年聖誕和新年期間都會給鄰居們送去自己包的餛飩和餃子，今年給每個鄰居送一份蝦仁炒飯，而老倆口也收到了鄰居們送來的85度蛋糕。

住在阿蘇薩的中華民國僑務委員韓和元家的聖誕節，則是以一班音樂發燒友的歡樂聚會。拉得一手好提琴的韓先生，以往幾乎每年聖誕節都會被邀請到傳統僑團大型慶會上表演，「這些年越來越喜歡在家中和朋友們聚會」，韓先生說，尤其是喜歡音樂的朋友，大家鋼琴、小提琴、大提琴、吉他等等一起來，或獨奏，或合奏，喜歡現代音樂和唱歌的朋友，放聲K歌，入夜不息。

20位朋友從平安夜下午就開始入場，韓家的音樂美食流水席一直延續到聖誕節，大家帶來自各地拿手好菜，台式耳絲豆乾、韓國涼菜、日式料理、鷄鴨魚肉擺滿一桌，韓先生則製作了自己最得意的咖喱牛肉湯，客人最後以「净鍋」來表達對主人美食的喜愛。

阿蘇薩韓先生家今年的聖誕節，以一班音樂發燒友的歡樂聚會別有味道。（韓先生提供）
阿蘇薩韓先生家今年的聖誕節，以一班音樂發燒友的歡樂聚會別有味道。（韓先生提供）
阿蘇薩韓先生家今年的聖誕節，以一班音樂發燒友的歡樂聚會別有味道。（韓先生提供）
阿蘇薩韓先生家今年的聖誕節，以一班音樂發燒友的歡樂聚會別有味道。（韓先生提供）
孩子們歡喜打開聖誕禮包。（周先生提供）
孩子們歡喜打開聖誕禮包。（周先生提供）
柯汶納周先生三代同堂的聖誕團聚，其樂融融。賓主準備的美食，擺滿一桌。（周先生提供...
柯汶納周先生三代同堂的聖誕團聚，其樂融融。賓主準備的美食，擺滿一桌。（周先生提供）
羅斯密大型華資商家聖誕節的中午，人氣十足。（記者楊青／攝影）
羅斯密大型華資商家聖誕節的中午，人氣十足。（記者楊青／攝影）
柯汶納周先生家的三代同堂的聖誕團聚，其樂融融。賓主準備的美食，擺滿一桌。（周先生...
柯汶納周先生家的三代同堂的聖誕團聚，其樂融融。賓主準備的美食，擺滿一桌。（周先生提供）

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