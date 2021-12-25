南加大 下學期第一周遠距教學

南加大下學期第一週實施遠距教學。（記者丁曙／攝影）

洛杉磯時報報導，為因應新冠肺炎 Omicron變種病毒，在加州與全球各地蔓延導致病例激增，南加州大學 （USC）24日宣布，下學期第一周將進行遠距教學，符合條件的學生與教職員將被要求出示新冠肺炎疫苗加強劑注射證明。

一周前，南加大 官員即表示，正考慮在下月10日開學進行遠距教學，最終於聖誕夜宣布。

南加大宿舍將於明年1月6日繼續開放，但所有學生都需在搬入校園宿舍和恢復線下面對面教學前，進行新冠肺炎檢測並得到陰性證明。該大學並表示會在下周宣布學生、教職員工施打加強劑的截止日期。

南加大還將春季班新生聚會推遲約兩周，原訂於明年1月7日舉行。

南加大教務長祖柯斯基（Charles F. Zukoski）和衛生官員奧爾曼（Sarah Van Orman）在致校園社區的訊息中說，「南加大秋季學期是成功的，我們仍致力在今年春季保持校園安全，繼續進行面對面授課。」

在此之前，加州大學（UC）總校長總校長德雷克（Michael V. Drake）已要求每所分校校長實施安全返校計畫。本周早些時候，加大（UC）九所校區其中七所宣布，本科生下學期開學時，進行遠距教學。加大學生也被要求施打加強劑，儘管這項要求取決於各個校區。此外，加州州大（CSU）已強制要求學生施打疫苗加強劑。