賽車場聖誕燈光秀 駕車巡遊星河璀璨

穿越燈光隧道時，宛如置身美輪美奐的仙境。（記者張宏／攝影）

歐溫岱（Irwindale）賽車 場變身聖誕嘉年華，百萬個彩燈、三個燈光隧道、110呎高的聖誕燈樹，60畝佔地，45分鐘的遊覽時長，組合成南加 最受好評的聖誕燈光秀，駕車遊覽美輪美奐的聖誕美景，安全舒適還安心。

（影音來源：記者張宏）

歐溫岱Speedway賽車場近日每晚燈光璀璨，往日引擎轟鳴的賽車場變身為聖誕燈會嘉年華。從即日到明年1月2日這裡每晚都會開放，八方來客駕車來這裡賞燈。人們無需下車，全程在車上遊覽45分鐘，欣賞各種彩燈裝置，有11呎高的聖誕樹、藍色的燈光海洋、房車彩燈區，還有看台和賽車也披掛上彩燈，夜幕中別有一番景象。

亞市華人 劉女士一家人24日吃完聖誕大餐就駕車來賞燈。她說，這裡距離亞市很近，很適合飯後全家出遊。在車裡一邊看燈一邊拍照安全又愜意，不用和其他人近距離接觸，也不會擔心走路太久會累，節目老少皆宜。且入場門票是按車收費，最多可到8人，可謂人越多越划算。全程慢慢開，慢慢欣賞，現場不僅有各種造型的彩燈，還有各種聖誕音樂，全家人一邊跟著唱，一邊錄影，節日氛圍濃郁。

現場安排條理分明，且有工作人員指揮，一輛輛車子在賽道上緩慢行駛，左右兩邊的人都能欣賞到美麗的燈光裝置。尤其穿越燈光隧道時，宛如置身美輪美奐的仙境。在藍色的燈光海洋裡行駛時，各種魚兒、船隻燈光閃閃，搭配播放的聖誕音樂更是令人心情愉悅。接近尾聲時，還有聖誕老人招手，大家互道節日快樂。

展覽時間即日起到1月2日，下午5：30開始，地點是Irwindale Speedway, 500 Speedway Drive, Irwindale。票價是旺季時間是75元/車，淡季時段是59元/車，每車最多8人，詳情可登錄網站：https://www.santasspeedway.com/。