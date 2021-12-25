一男兩女三人組 持槍打劫7-11便利店

女嫌犯（前右）進入櫃台持槍威脅店員交錢，男匪（左中背影者）在店中間攔截客人，還有一嫌門口把風。（監控截圖）

洛杉磯 市警察 局（LAPD）搶劫兇殺組探員繼續尋求公眾幫助，緝捕連續搶劫犯案的三名嫌疑人。

影音來源：LAPD；後製：記者丁曙

今年11 月 27 日、28 日和 29 日晚間，三名嫌疑人進入洛杉磯市不同的7-Eleven便利商店。一名嫌犯留在店門口把風，一名嫌疑人走近櫃檯守在店中間，還有一人直接進入櫃檯後面，拿著槍指著店員要錢。

從監控視頻看，進入櫃台後面的是黑人 女青年，拿著手槍脅迫店員打開收銀機，從抽屜裡拿出全部現金。店員身著7-Eleven制服，背對著攝像鏡頭，無奈地從收銀機取錢。這名女匪時而揮動手槍似在威脅他。

在取錢過程中，有一名男客人進來，但被守在店中間的男黑匪攔截，他持槍威脅客人不要走近。客人在兩排貨架中間舉起雙手，緩慢轉身。最後，嫌犯還拿走了一些雪茄，帶著現金和雪茄逃離現場。

三名嫌疑人被描述為男性黑人、女性黑人和女性西班牙裔或白人，年齡在 20 歲出頭。被他們搶劫的7-11便利商店，分別位於洛杉磯市的威爾榭區（Wilshire Division）、東北區（Northeast Division）、山麓區和西南區（Foothill Division and Southwest）。

洛市警局呼籲，任何了解此案件的人們，請聯繫探員MyaPe或 Jaramillo，電話213-486-6840，或發送電子郵件至 [email protected]。在非工作時間或週末，請撥打 1-877-LAPD-24-7 (1-877-527-3247)。任何希望匿名舉報者可以撥打 1-800-222-TIPS (800-222-8477) 聯繫滅罪熱線，也可以訪問 www.lapdonline.org，然後單擊「匿名網絡提示」（Anonymous Web Tip）。