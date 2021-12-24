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本周勁球獎頭獎累積4億元 聖誕節開獎

記者王若然／蒙特利公園市報導
本次勁球獎頭獎獎金累積達4億元，聖誕節開獎。（美聯社）
本次勁球獎頭獎獎金累積達4億元，聖誕節開獎。（美聯社）

勁球獎頭獎（jackpot）獎金24日累積高達約4億元，將在聖誕節當天開出。華人區商店老闆表示，如今恰逢節假日，勁球獎獎金又高，吸引了不少華人彩民購買。

根據勁球獎主辦方，目前已經連續有34次抽獎，但無人贏得頭獎。而這次勁球獎頭獎高達4億元，也是今年度第三次達到這麼高。上次猜中勁球獎頭獎是在10月4日，累積獎金6億9980萬元，為美國樂透史上第七高獎金，頭獎彩券由加州莫羅貝市(Morro Bay)的一個艾伯森(Albertsons)超市賣出，單獨一張。

蒙特利公園市世界書局老闆稱，這幾天恰逢節假日，民眾有時間出門，又趕上勁球獎獎金很高，不少華人來碰碰運氣，有人花了100元購買彩票。

華人李先生表示，自己幾乎從不買彩票。因為即使獎金再高，中獎概率也是很低很低，所以不感興趣。但也有華人表示，恰逢聖誕假期，不如買幾張彩票碰運氣，圖個樂呵。

勁球獎頭獎的中獎概率大約1.75億分之一，比遭到蜂螫致死的機會還要低。勁球獎歷史上最高頭獎獎金為15億8600萬元，2016年由三名得獎者均分。

勁球獎彩票每張二元，每周一、周三、周六東部時間晚10時59分開獎。

勁球 華人 加州

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