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Omicron肆虐人力短缺雪上加霜 美國上千航班取消

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
美國國內航班在聖誕夜及聖誕節兩日共有超過1000架次被取消。（美聯社）
美國國內航班在聖誕夜及聖誕節兩日共有超過1000架次被取消。（美聯社）

據紐約時報報導，美國23日的確診病例近18.7萬例，相較過去兩周成長55個百分點。全球航班在聖誕夜及聖誕節兩日取消超過3800架次，大約有20%受影響的班次是飛往或在美國境內飛行。美國國內航班共有超過1000架次取消，一些航空公司發出聲明，Omicron肆虐使人力短缺雪上加霜，再加上天候原因，因此不得不取消諸多航班。

洛杉磯時報指出，達美航空（Delta）24日取消了145個航班、聖誕節當天也取消了111個航班。聯合航空（United）24日取消175個航班、並取消聖誕節69個航班。然而，並不是所有航空公司都面臨航班取消的問題，像是西南航空（Southwest）及美國航空（American）等公司，都聲稱不受Omicron變種病毒肆虐影響航班作業。

Omicron變種的傳染速度快速蔓延全球，導致多國疫情再次升溫，有些民眾也因此臨時取消聖誕節旅遊計畫。不過也有民眾不改變計畫，將在聖誕節假期搭機旅遊。運輸安全局 (Transportation Security Administration，TSA) 預計將在12月20日至1月3日間，安檢將近3000萬人次。

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