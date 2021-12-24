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平安夜不平安 南加州車禍頻發

記者楊青／綜合報導
洛杉磯道奇體育場附近平安夜清晨發生多車相撞事故，一人死亡，三人緊急送醫，情況暫時不詳。五號公路封鎖長達數小時。（ABC News）
洛杉磯道奇體育場附近平安夜清晨發生多車相撞事故，一人死亡，三人緊急送醫，情況暫時不詳。五號公路封鎖長達數小時。（ABC News）

加州地區24日平安夜發生多起連環相撞車禍和多綫道車禍，超過十人傷亡。警方再次提醒民眾，未來一周持續三場冬季暴風雨，地面濕度高度飽和，很多路面積水，極其容易造成行車打滑，民眾聖誕節和新年期間出行駕駛需特別小心。

加州公路巡警24日接到的車禍報告，遍及洛杉磯市、哈仙達岡、阿提夏和聖地牙哥等地附近的高速公路。

洛杉磯道奇體育場附近24日清晨發生多車相撞事故，一人死亡，三人緊急送醫，情況暫時不詳。五號公路封鎖長達數小時。

本起至少九車相撞事故發生在24日上午8時左右。洛杉磯消防局和警局8點7分接到911緊急求援電話，到達洛杉磯市Elysian Park道奇球場附近5號公路南向車禍現場時，發現至少九輛汽車連環相撞，其中包括兩輛巨型卡車，現場多人受傷。

洛杉磯市消防局發言人普蘭奇表示，連環車禍導致一人當場死亡，一名67歲婦女、一名29歲婦女和一名 11歲女孩受傷嚴重，被緊急送往附近地區醫院，目前三人情況暫時不知。另外還有四人不同程度受傷，但謝絕前往醫院治療。目前警方正在調查車禍原因

華人聚居的哈仙達岡附近60號公路的平安夜清晨也發生多車相撞事故，數人輕傷。這起發生在當天清晨6時半左右的車禍，導致加州公路巡警一度封鎖60號公路西向的五條綫道和哈仙達大道出口附近地區，交通受阻。

當天清晨5時27分，605號公路西向聖蓋博河和91號公路交口附近也發生多車相撞車禍，附近交通一度受阻超過30分鐘。

聖地牙哥的Fallbrook平安夜凌晨2時45分左右也發生一死一被捕的車禍。警方初步調查顯示，車禍發生時，一名19歲男子駕駛一輛Subaru BRZ在公路上急駛，他的旁邊是一名18歲的男子駕駛的Subaru Outback，19歲的男試圖擺脫18歲男的汽車，結果撞上了路邊樹木，車毀人亡。18歲男因涉嫌魯莽駕駛被捕。目前車禍正在進一步調查當中。

警方提醒民眾，節日期間駕駛要特別小心，同時注意周邊路況，避免酒駕，不要飆車，並且注意避開飆車狀況。

洛杉磯道奇體育場附近平安夜清晨發生多車相撞事故，一人死亡，三人緊急送醫，情況暫時...
洛杉磯道奇體育場附近平安夜清晨發生多車相撞事故，一人死亡，三人緊急送醫，情況暫時不詳。五號公路封鎖長達數小時。（ABC News）
洛杉磯道奇體育場附近平安夜清晨發生多車相撞事故，一人死亡，三人緊急送醫，情況暫時...
洛杉磯道奇體育場附近平安夜清晨發生多車相撞事故，一人死亡，三人緊急送醫，情況暫時不詳。五號公路封鎖長達數小時。（ABC News）

車禍 洛杉磯 加州

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