無人挑戰 喻穎章、Tom Chavez連任天普市議員

天普市政府直接任命現任華裔市長喻穎章（左上）、市議員Tom Chavez（左下一），繼續擔任四年任期的市議員。（天普市政府官網）

天普 市市議會今年有兩個席位換屆改選，但是沒有人參加競選，天普市政府23日直接任命現任華裔 市長喻穎章（Vincent Yu）和市議員Tom Chavez，繼續擔任四年一任的市議員。因此，天普市市議會維持不變，五位市議員喻穎章、文尚丞（William Man）、Cynthia Sternquist、Tom Chavez、Fernando Vizcarra繼續當家理政。

相較於其他城市，天普市選市議員似乎走溫和派路線，競爭一向都不太激烈。文尚丞表示，這種現象可以有兩面不同的解讀；往好處想，市民也許對現任市議員們的表現頗為滿意，不需要換人來改變現狀。但也有聽人說，市民沒有特別關注市政內容，也不在乎誰來當市議員。但不管如何，文尚丞都希望天普市能越來越好，市民對於市政越來越滿意。

喻穎章則說，天普市在疫情 期間的表現，算是非常不錯的一個城市。不僅沒什麼裁員現象，市政府也持續在為民服務，擴增設施。例如：重新改造天普市圖書館、在城市增添一處新的公園。他說，這兩個項目有望在明年完成。