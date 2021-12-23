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洛杉磯縣日增新冠病例8600 專家憂冬季噩夢重演

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣23日新冠感染病例簡報。（記者邵敏／製作）
洛杉磯縣23日新冠感染病例簡報。（記者邵敏／製作）

洛杉磯縣 23日（周四）新增 8633 例新冠感染病例，比周三報告的驚人數字多了 2000 多例，Fox相關報導認為，洛縣感染病例激增主要歸咎於Omicron 變體的快速傳播。一些專家擔憂，去年冬天洛杉磯的疫情噩夢重演。

周四新增的8633例感染病例比周三增加了 33%，而周三的 6509 例是周二的兩倍多。洛杉磯縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）周三警告說，如果感染人數繼續急劇上升，到今年年底，每日病例數可能會超過兩萬例，達到疫情最高水平。

洛縣周四還報告了24人死於新冠病毒，截至目前新冠病例累計總數已達到158萬5313，死亡總數達到 2萬7512。此外，截止周四，病毒檢測呈陽性的平均每日比率上升至 6.6%，是一周前的三倍多。目前洛縣有770 人因感染新冠而住院。

費若說，絕大多數因感染住院的人都沒有接種疫苗，她認為，已接種疫苗的民眾住院人數一直很低且持平。根據縣級數據，截至周三，未接種疫苗者住院率為每10萬名居民中有25人，而接種疫苗者僅為每10萬人中有1人。根據費若的說法，未接種疫苗者感染新冠的可能性增加至五倍，住院可能性21 倍，死亡的可能性是18 倍。她強調說，接種疫苗的最大好處就是可以防止感染新冠病毒後導致嚴重症狀或死亡。

Fox相關報導認為，洛縣感染病例激增主要歸咎於 Omicron 變體的快速傳播，衛生官員表示，目前沒有證據表明 Omicron 會導致更嚴重的疾病，但它很容易在人與人之間傳播，包括已接種疫苗者。

截至周日，洛縣 5 歲及以上符合條件的居民中，78%的人已接種至少一劑疫苗，70%的人已完全接種疫苗。

洛杉磯新冠感染病例繼續激增，日增超過8600例。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯新冠感染病例繼續激增，日增超過8600例。（記者邵敏／攝影）

疫苗 洛縣 洛杉磯

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