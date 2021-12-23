加州巴沙迪那花車遊行繼續 準備好應對病毒浪潮

2022元旦玫瑰花車遊行仍將進行。（本報檔案照，記者丁曙 ／攝影）

洛杉磯 縣22日報告了6509 例新冠病毒案例，這是有史以來增幅最大的一次，並且對年尾年初的大型活動構成了重大挑戰。巴沙迪那玫瑰遊行 組委會（Tournament of Roses organizers ）23日發表聲明，花車遊行和大學足球 賽仍將繼續進行，但準備好在必要時調整，確保參與者和遊客的健康福祉仍然是第一要務。

由於Omicron新變種病毒掀起新一波浪潮，全國各地的節日假期慶祝活動紛紛被取消，但巴沙迪那市府和玫瑰錦標組委會官員表示，2022年玫瑰遊行和玫瑰碗足球賽（Rose Parade and Rose Bowl）仍將在2022元旦舉行，但會密切關注COVID疫情的發展做好應變準備。

由於目前在洛杉磯縣在社區中傳播的Omicron新變體引發的擔憂，最近以來幾個著名的除夕慶祝活動被取消或縮減了規模。洛杉磯縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）等領導人表示擔憂，但玫瑰錦標賽官員仍然表示，備受期待的元旦花車遊行和大學足球賽仍然照常舉行，但密切關注疫情形勢的發展。

組委會官員在一份聲明中表示，「目前，我們完全期待玫瑰遊行和玫瑰碗比賽將如期於2022 年元旦在美麗的巴沙迪那市舉行。我們意識到 COVID-19 感染率不斷上升，並正在密切監視情勢。隨著我們與巴沙迪那公共衛生局對維護健康秩序的緊密合作，我們有信心成功舉辦遊行和比賽，並遵守所有適用的政府協議，以確保每個人的安全。」

巴沙迪那市府官員也表示，他們對花車遊行、足球比賽和傳統節日的慶祝活動的回歸感到興奮，但是，來訪巴沙迪那的遊客們必須要接種疫苗和加強針。「我們傳達的最強烈的信息就是接種疫苗加強針，因為需要幾週時間針劑才能生效獲得保護作用。」

市府在聲明中表示，「我們一直在與遊行組委會合作，以確保所有參與者、購票人、工作人員和其他主要利益相關者了解 COVID協議。我們有信心採取一切預防措施，並且遵循所有防疫指示，確保成千上萬的遊客和這座城市的安全。」