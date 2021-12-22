洛縣新增確診人數一日翻倍

洛杉磯縣驚見從未有過的嚴峻疫情，新增確診人數突然在一天後翻倍，洛縣衛生局局長費若鼓勵大眾接種疫苗。（本報檔案照）

洛杉磯縣驚見從未有過的嚴峻疫情 ，新增確診人數在一天後翻倍，21日數字為3052人，22日新增確診人數6509人，且22日確診率從上周1.9%大幅跳到4.5%。洛縣衛生局局長費若坦言「這是疫情爆發以來，從未見過的情況」。這意味著，Omicron變種非常快速地在洛杉磯縣傳播，「若確診數字在未來幾周持續上升的話，我們將會看到從未見過的數字，像是一天新增2萬例確診」，洛縣將迎來另一波更加嚴峻的疫情挑戰。

為降低疫情傳播及醫療單位的負擔，費若持續鼓勵大眾接種疫苗 ，最好再打一劑加強針，平時得持續配戴口罩，勤洗手，與人保持社交距離。她強調，加強針可修復對抗新冠的抗體，根據數據顯示，12月5日至11日期間，跟沒有接種疫苗的人相比，打過三針的民眾對抗新冠病毒的作用高達20倍，也比只打兩針的保護作用高出4倍。

費若表示，Omicron變種比Delta病毒的傳染力多三倍。針對已完全接種完疫苗的民眾，若不幸仍染疫，中了Omicron變種的症狀通常較輕微，尤其是那些已打加強針的人們。

加州 整體的疫情升溫，為了繼續對抗疫情挑戰，加州州長紐森（Gavin Newsom）下令醫護人員必須施打加強針，並增加新冠檢測次數。事實上，加州在全美已是疫情控制得比較好的一個州，目前已有70%加州人完全接種疫苗，大約有30%（約120萬人）仍未打疫苗。舊金山公共衛生部長Grant Colfax認為，今年的住院人數是否會比去年同期還多的斟酌點在於， Omicron變種病毒的威力，以及居民是否大力配合「戴口罩、避群聚、種疫苗」的政策。目前，官員們還不打算封城，或者關閉任何商業活動。