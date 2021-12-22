我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

洛縣新增確診人數一日翻倍

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣驚見從未有過的嚴峻疫情，新增確診人數突然在一天後翻倍，洛縣衛生局局長費若鼓勵大眾接種疫苗。（本報檔案照）
洛杉磯縣驚見從未有過的嚴峻疫情，新增確診人數突然在一天後翻倍，洛縣衛生局局長費若鼓勵大眾接種疫苗。（本報檔案照）

洛杉磯縣驚見從未有過的嚴峻疫情，新增確診人數在一天後翻倍，21日數字為3052人，22日新增確診人數6509人，且22日確診率從上周1.9%大幅跳到4.5%。洛縣衛生局局長費若坦言「這是疫情爆發以來，從未見過的情況」。這意味著，Omicron變種非常快速地在洛杉磯縣傳播，「若確診數字在未來幾周持續上升的話，我們將會看到從未見過的數字，像是一天新增2萬例確診」，洛縣將迎來另一波更加嚴峻的疫情挑戰。

為降低疫情傳播及醫療單位的負擔，費若持續鼓勵大眾接種疫苗，最好再打一劑加強針，平時得持續配戴口罩，勤洗手，與人保持社交距離。她強調，加強針可修復對抗新冠的抗體，根據數據顯示，12月5日至11日期間，跟沒有接種疫苗的人相比，打過三針的民眾對抗新冠病毒的作用高達20倍，也比只打兩針的保護作用高出4倍。

費若表示，Omicron變種比Delta病毒的傳染力多三倍。針對已完全接種完疫苗的民眾，若不幸仍染疫，中了Omicron變種的症狀通常較輕微，尤其是那些已打加強針的人們。

加州整體的疫情升溫，為了繼續對抗疫情挑戰，加州州長紐森（Gavin Newsom）下令醫護人員必須施打加強針，並增加新冠檢測次數。事實上，加州在全美已是疫情控制得比較好的一個州，目前已有70%加州人完全接種疫苗，大約有30%（約120萬人）仍未打疫苗。舊金山公共衛生部長Grant Colfax認為，今年的住院人數是否會比去年同期還多的斟酌點在於， Omicron變種病毒的威力，以及居民是否大力配合「戴口罩、避群聚、種疫苗」的政策。目前，官員們還不打算封城，或者關閉任何商業活動。

疫情 疫苗 加州

上一則

世界晚報╱洛杉磯市新冠病例一周增兩倍 這七街區最多

下一則

好康報你知／心安超市（Zion Market）

延伸閱讀

紐森：採緊急措施防疫護民 健康護理工作人員打加強針

紐森：採緊急措施防疫護民 健康護理工作人員打加強針
舊金山新增Omicron病例 5天內增1倍

舊金山新增Omicron病例 5天內增1倍
「Omicron裝了加速器」金山確診病例 5天內增1倍

「Omicron裝了加速器」金山確診病例 5天內增1倍
零元保釋金縱容犯罪？紐森：太早評判

零元保釋金縱容犯罪？紐森：太早評判
畫線、圈重點 紐森奮戰閱讀障礙 面對群眾侃侃而談

畫線、圈重點 紐森奮戰閱讀障礙 面對群眾侃侃而談
紐森公布2.5億提案打擊快閃搶劫 小企業可獲補償

紐森公布2.5億提案打擊快閃搶劫 小企業可獲補償

熱門新聞

歌手王力宏（右）與前妻李靚蕾的婚姻糾紛，成為近日國內最受矚目焦點。圖為兩人昔日參加活動合照。圖／聯合報系資料照片

王力宏洛市Bel Air豪宅持有權神秘 其他房產婚前已脫手

2021-12-20 21:37
奧運花樣滑冰運動員和長期民主黨活動家關穎珊。(Gettyimages)

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

2021-12-15 17:54
新加坡航空8月份開航的促銷廣告還歷歷在目，不到半年後竟然再次停飛。（讀者提供）

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

2021-12-16 17:58
2020年10月亞利桑那的一處SAT考點，考生大排長龍，大多來自加州。（記者楊青／攝影）

加州州大錄取將取消SAT 最大四年制大學牽動全美改革

2021-12-16 22:22
華人夫婦一直未接種疫苗，最近先生疑似染疫死亡，太太忙接種疫苗。（聖安東尼奧醫院提供）

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

2021-12-16 14:29
王力宏形象崩壞，有大媽粉氣到失聯。

世說新聞╱王力宏形象崩壞 大媽粉氣到失聯

2021-12-22 17:20

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗