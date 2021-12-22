我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

南加華人家半夜狗叫 小偷躲角落不敢動

記者邵敏／阿罕布拉報導
小偷被主人家中的狗叫聲嚇得躲在院子角落中一動不敢動。（監控截屏）
小偷被主人家中的狗叫聲嚇得躲在院子角落中一動不敢動。（監控截屏）

洛杉磯阿罕布拉市的一戶華人家庭，半夜三更遭遇小偷上門，熟睡的主人卻毫不知情，只聽到家中的狗一直狂吠不止，第二天檢查家中監控視頻，才發現盜賊半夜曾光顧，並被狗叫聲嚇得躲在院子角落中一動不敢動。

影音來源：Jenny提供／記者邵敏後製

盜竊案發生在12月12日（周日）凌晨，案發地址在阿市山谷大道（Valley Blvd ）和 Fremont Ave交口附近的住宅區。案發時，住在這裡的華裔老人回憶說半夜曾聽到自己家中的狗一直在叫，「狗叫得非常厲害，我當時以為是女婿晚上起來抽煙，驚醒了狗，惹得它狂叫不停。」

老人當時就沒當回事，翻個身繼續睡覺，第二天早上醒來時，她隨意問了一下女婿是不是半夜起來抽煙，但女婿說自己並沒有起來。老人說，「這就奇怪了，狗不會半夜無緣無故這樣大叫，肯定是有什麼人或東西驚到了它。」

老人趕緊檢查家中物品，所幸並沒有東西遺失，只是院子中的幾盆花草無故翻到在地上，像是有人曾光顧過。女兒女婿趕緊查看家中的監控視頻，果然發現半夜曾有不速之客。

從監控視頻中可以看到，當天凌晨2時10分左右，一名穿著連帽衫的嫌疑人從院子中匆匆跑過，老人分析說，「這個時候小偷應該已經驚動了我們家的狗，他聽到狗叫聲，就趕緊跑。」而下面一段視頻顯示，嫌疑人穿過院子中放花盆的小路，找到一個角落，彎身蹲下來躲在那裡等候多時才離開。

鄰居Jenny在得知此事後表示，「現在整個治安環境實在太差了，幸虧他們家中養了狗，才將小偷嚇跑，沒有導致財物損失以及人員傷害。」老人一家希望分享這個故事和視頻，提醒阿市附近居民提高警惕，避免賊人上門盜竊。

案發後，被害人曾報警，但是Jenny說，阿市警方並沒有到達現場調查，「或許是警力有限，也或許是沒有財物損失，現在這樣的案件太常見，警方也就不來調查了。」

12月12日凌晨2時10分，一名穿連帽衫的嫌疑人從華人院中匆匆跑過。（監控截屏）
12月12日凌晨2時10分，一名穿連帽衫的嫌疑人從華人院中匆匆跑過。（監控截屏）
案發地點位於阿市Valley Blvd 和 Fremont Ave附近。（谷歌地...
案發地點位於阿市Valley Blvd 和 Fremont Ave附近。（谷歌地圖）

阿罕布拉 洛杉磯 華人

上一則

金映玉宣佈競選連任新劃加州第40區國會眾議員

下一則

世界晚報╱洛杉磯市新冠病例一周增兩倍 這七街區最多

延伸閱讀

安全峰會合作夥伴提醒企業加強安全瞭解保護數據、防止數據丟失的步驟

安全峰會合作夥伴提醒企業加強安全瞭解保護數據、防止數據丟失的步驟
8旬華翁遭陌生女子強吻 假藉送項鍊真搶奪

8旬華翁遭陌生女子強吻 假藉送項鍊真搶奪
母子檔搶劫28亞裔老人 已獲釋？

母子檔搶劫28亞裔老人 已獲釋？
南加八旬華人被陌生女強吻 還被硬戴項鍊 視頻全錄

南加八旬華人被陌生女強吻 還被硬戴項鍊 視頻全錄
繩子

繩子
矽谷密爾比達警方 清晨逮到包裹小偷

矽谷密爾比達警方 清晨逮到包裹小偷

熱門新聞

歌手王力宏（右）與前妻李靚蕾的婚姻糾紛，成為近日國內最受矚目焦點。圖為兩人昔日參加活動合照。圖／聯合報系資料照片

王力宏洛市Bel Air豪宅持有權神秘 其他房產婚前已脫手

2021-12-20 21:37
奧運花樣滑冰運動員和長期民主黨活動家關穎珊。(Gettyimages)

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

2021-12-15 17:54
新加坡航空8月份開航的促銷廣告還歷歷在目，不到半年後竟然再次停飛。（讀者提供）

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

2021-12-16 17:58
2020年10月亞利桑那的一處SAT考點，考生大排長龍，大多來自加州。（記者楊青／攝影）

加州州大錄取將取消SAT 最大四年制大學牽動全美改革

2021-12-16 22:22
華人夫婦一直未接種疫苗，最近先生疑似染疫死亡，太太忙接種疫苗。（聖安東尼奧醫院提供）

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

2021-12-16 14:29
王力宏形象崩壞，有大媽粉氣到失聯。

世說新聞╱王力宏形象崩壞 大媽粉氣到失聯

2021-12-22 17:20

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗