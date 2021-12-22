金映玉宣佈競選連任新劃加州第40區國會眾議員

金映玉宣佈競選新劃第40選區國會議員。（本報檔案圖）

國會女眾議員 金映玉（Young Kim）22日宣布，將代表加州 最新劃分完成的第40選區競選連任國會眾議員。她是橙縣共和黨 支持的候選人，並且得到加州共和黨代表團的支持，包括在地的國會同事朴銀珠（Michelle Steel）、眾議員 Ken Calvert、前眾議員羅伊斯（Ed Royce）和前眾議員 Mimi Walters等。

在聯邦選舉委員會（Federal Election Commission，FEC）設定的第三季度籌款活動中，她收獲了200萬元競選經費，超額達成籌款目標。

眾議員金映玉 說，「自從政的第一天起，我就一直致力於為南加州服務，這項承諾不會隨著選區的重劃而改變。人民從佩洛西（Nancy Pelosi）議長和華盛頓政客那裡看到了脫節的政策正在傷害我們的社區。我將繼續努力對抗通貨膨脹，降低對加州人的稅收，並加強國家安全。我期待著繼續在國會代表這個社區，並且開展強有力的競選活動以贏得連任成功。」

新劃分的第 40屆國會選區包括金映玉目前所在選區的大部分地區，包括約巴林達（Yorba Linda）、奇諾山（Chino Hills）和安納罕山（Anaheim Hills）。

她的競選顧問Sam Oh 補充說：「作為國會議員，金映玉已經建立了通過追究政府和眾議院民主黨人的責任來改善所有加州人生活質量的良好記錄。金議員是一位充滿活力且成就卓著的競選者，我們的團隊已經做好準備，並在艱難的選戰中取得了勝利。我們歡迎任何和所有挑戰者參加一場充滿活力的競選活動。」