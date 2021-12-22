輝瑞抗新冠口服藥22日獲FDA批准

輝瑞（Pfizer) 藥廠製造的Paxlovid抗新冠口服藥，經聯邦食品暨藥物管理局審查並於22日批准。（美聯社）

輝瑞 （Pfizer) 藥廠製造的Paxlovid抗新冠口服藥，經聯邦食品暨藥物管理局 (FDA ) 審查並於22日批准，該藥將成為全美首個家用治療新冠的藥物。值得注意的是，Paxlovid僅適用在12歲以上民眾，適合在感染新冠初期服用。根據Mayo Clinic的醫師Gregory Poland，該口服藥將有效減低高危險群90%染疫住院及死亡的風險。

醫師Gregory Poland指出，輝瑞製造的Paxlovid副作用少，是便宜又高效的口服藥。不過其口服藥必須在一定時間內服用才能保障抗新冠效果。據悉，輝瑞目前只保證民眾在出現新冠症狀的前五天服用Paxlovid口服藥，才有完全的效果。超過五天之後的服用效果不能被保證。目前只有確診新冠的民眾才能向醫生領取治療藥物。

根據最新消息，美國政府已同意購買輝瑞抗新冠口服藥，治療1000萬名新冠病患。每個療程包括五天，每天兩次服用三粒裝口服藥，其中兩粒為Paxlovid，一粒是增加抗病毒能量的口服藥，價格大約500元。

輝瑞用9個月時間生產了足夠18萬個口服藥療程，其中大概有6萬至7萬個，將送往國內疫情狀況最嚴重的地區。輝瑞廠方指出，生產時間有望在明年縮短一半，也就是說，口服藥的生產速度及數量都將大增。

輝瑞藥廠也與英國、澳洲等國家簽署合約，計畫在明年製造8000萬個三粒裝口服藥療程送往各國。衛生健康專家們認為，打疫苗 仍是現階段抵抗新冠最有保護效用的方法，但對於約4000萬名尚未打疫苗的美國人來說，口服藥則提供了他們另一個救援辦法。

除了輝瑞廠牌，Merck廠牌也打算推出新冠口服藥，目前正在被FDA審查中，預計在不久後通過。衛生健康官員表示，這兩家廠牌的口服藥將有效對抗Omicorn變種病毒。