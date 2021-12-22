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加州檢察長提供490萬元 贊助警方收繳被禁槍者武器

記者王珂／洛杉磯報導
加州檢察長稱已提供超過490萬元撥款用以資助從被禁止擁槍人手中收繳武器 （示意圖：Unsplash）
加州檢察長稱已提供超過490萬元撥款用以資助從被禁止擁槍人手中收繳武器 （示意圖：Unsplash）

加州檢察長邦塔 (Rob Bonta)22日宣布，加州司法部已向10個縣警察局贈款超過490萬美元，用於資助他們從被禁止擁槍的人手中收繳武器，降低社區風險。獲得贈款的10個縣包括南加州地區的洛杉磯縣、橙縣、聖塔芭芭拉縣、文杜拉縣等。

邦塔說，加州武器和被禁人員系統（APPS）監控在法律上不允許擁槍的人們，並從他們手中收繳武器，加州司法部落實APPS執法工作，必須通過與當地執法部門建立緊密的合作關係來執行。他支持加州所有警長申請撥款，用於幫助解除潛在危險人士的武裝，來確保加州居民的安全。

有研究表明，暴力仍然是重要的公共安全和公共衛生問題，限制高風險人士購買槍支是預防暴力犯罪的有效策略，加州武器和被禁人員系統是一種預防措施，自2006年以來部署。執法人員通過系統識別和定位，來解除被禁止人員的武裝，幫助預防和減少暴力犯罪事件，減少槍支暴力計畫的資金目的是用於增加當地執法部門的資源和能力，更快的減少APPS名單上的監控人數。

減少槍支暴力計畫的資金由2021年加州預算法案提供，分為兩次撥款。2021年第一個週期共撥款1000萬元，第二個撥款週期將於2023年1月1日執行，司法部將每年向每個單位申請人提供25萬至100萬美元的贈款。

加州 司法部 槍支

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