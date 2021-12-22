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蔡惠玲、胡卓球當選2022羅省中華會館正副監事長

記者王珂／洛杉磯報導
羅省中華會館2022換屆選舉圓滿完成。（周賜軒提供）
羅省中華會館2022換屆選舉圓滿完成。（周賜軒提供）

羅省中華會館2022年度正副監事長選舉21日晚出爐，蔡惠玲、胡卓球當選正副監事長，投票結果以超過對手15票勝出，至此，鄺松齡團隊全員勝出。

蔡惠玲表示：「非常感謝各僑團主席、顧問和同仁的厚愛，他們的鼓勵讓我明白，做好僑社服務、開拓未來的重要性，並且期待更多年輕人加入，讓社區居民更多參與政府活動，爭取和享受更好的福利」。未來，她將認真履行監事長職責，配合僑團工作，遵守章程，積極推動各項提案的完善和執行，傳承中華文化永久，推動社區活動和完善華埠重建方案。

胡卓球說：「華人群體一定要團結，積極為大家謀福利。以前的華埠很繁榮，遊客也多，但現在來消費的群體少了，非常希望能重返往日的繁華。現在治安狀況很差，所以我們會和政府多溝通，積極推進重建工作，盡力為華人多做一點實事，讓華埠得到更好的建設和發展」。

據瞭解，每年12月10日前，中華會館四大首長參選人可自行組隊報名競選，隨即開展爭取選票的活動。主席由理事會選舉產生，監事長由監事會選舉產生，先後分兩天，各以無記名投票方式產生，每個職位選舉都是69票，得票過半達到35票即為獲勝。

12月20日晚鄺松齡、周賜軒以37：31票當選中華會館正副主席；21日晚蔡惠玲、胡卓球以41：26票當選中華會館正副監事長。至此，2022年中華會館四大首長人選確定。

羅省中華會館2022年度四大首長出爐，（左起）胡卓球、蔡惠玲、鄺松齡、 周賜軒（...
羅省中華會館2022年度四大首長出爐，（左起）胡卓球、蔡惠玲、鄺松齡、 周賜軒（周賜軒提供）

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